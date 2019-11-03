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Формула 1 / Гран При США / Новость

Кубица: Важно, чтобы люди видели во мне не просто парня с травмой руки

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Кубица: Важно, чтобы люди видели во мне не просто парня с травмой руки
Автор:
3 нояб. 2019 г., 15:25

Польский пилот признал, что несмотря на отвратительные результаты Williams в этом сезоне, он смог достичь значительной цели, к которой стремился.

В этом сезоне вернувшийся в Формулу 1 после тяжелой травмы Роберт Кубица ни разу за 19 прошедших квалификаций не опередил своего напарника Джорджа Расселла, хоть и смог заработать одно очко на Гран При Германии после штрафа соперников.

Неизвестно, чем будет заниматься Кубица в следующем году, но от продолжения сотрудничества с Williams он отказался. По словам поляка, одной из целей его возвращения в Ф1 было доказать, что несмотря на травму он способен выступать на высоком уровне.

«Я понимаю, как работает этот мир, – цитирует Кубицу La Gazzetta dello Sport. – Но вижу в этом только позитивные моменты. Моя цель была в том, чтобы люди видели во мне не только гонщика, который чуть не потерял руку. Я хотел, чтобы меня оценивали по результатам, как и других пилотов. Но и у меня, и у Williams результаты отсутствуют.

Год прошел не так, как мы надеялись. Но я смотрю на вещи позитивно, однако, к сожалению, все омрачается цифрами на секундомере.

Я показал, что мои ограничения более заметны снаружи машины, чем внутри. Несмотря на все, что случилось со мной, и несмотря на последние несколько лет, которые вышли очень тяжелыми, я все еще гонщик Формулы 1. Я больше не думаю о своих ограничениях. Я даже не помню, как пилотировал машину десять лет назад. Я пришел к тому, что нужно принимать себя таким, какой я есть сейчас».

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Кубица добавил, что ему удалось доказать всё скептикам: «Никто бы не поставил и евро на то, что я смогу проехать один поворот. Тем не менее, повороты мне удаются лучше всего. Они говорили, что я не смогу проехать Монако. Но это была одна из гонок, где я сделал все возможное. И теперь я сплю спокойно».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При США
Пилоты Роберт Кубица
Автор Денис Буденков

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