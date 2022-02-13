Кубица: В Ф1 теперь побеждает тот, кто умеет ездить медленно

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Роберт Кубица дебютировал в Формуле 1 в 2006 году. После аварии и травмы в ралли он на восемь лет ушел из Ф1, а когда вернулся, не смог показать достойных результатов и вновь потерял место пилота основного состава.

Однако у поляка есть опыт выступления на самой разной гоночной технике, причем со значительными перерывами. А потому, в свежем интервью немецкому изданию Auto Motor und Sport Кубицу попросили именно что рассказать о том, как изменилась техника Формулы 1 за последние 15 лет с точки зрения пилота.

«Задача в Формуле 1 всегда была в том, чтобы преодолеть дистанцию как можно быстрее, – сказал Кубица. – Но теперь это достигается совсем иным способом. Когда я начинал, мы делали по 60 кругов в квалификационном темпе подряд. В баке никогда не было более чем 50 килограммов топлива, шины не требовали бережливого отношения, можно было ехать с полным газом.

С точки зрения пилота гонки были более интенсивными. Теперь справедливо правило «тише едешь – дальше будешь». Приходится специально замедляться, экономить топливо, беречь шины, не использовать всегда всю мощь двигателя.

Даже в квалификации пилоты сейчас не всегда едут в полную силу. Например, в Сингапуре или Будапеште на первых секторах не стоит выжимать максимум, потому, что тогда шин не хватит на последние повороты даже одного круга. Лучше потерять пару десятых секунды на первых секторах и отыграть секунду на последнем.

Что касается преследования соперника, то эта проблема появилась не вчера, она есть не только в Формуле 1. Надеюсь, в 2022 с этим станет лучше. Но я последние два года ездил на технике DTM и LMP2 и могу сказать, что там те же проблемы. Да, на таких машинах преследовать легче, чем в Формуле 1, но и там меняется баланс прижимной силы в грязном воздухе позади другого автомобиля».