Кубица сядет за руль Alfa Romeo в пятницу на ГП Штирии

После возвращения в Ф1 и сезона-2019 в составе Williams Роберт Кубица стал резервным гонщиком Alfa Romeo. В прошлом сезоне он провел в ее составе пять тренировок Гран При, а в нынешнем садился за руль в Барселоне.

В воскресенье команда объявила, что даст поляку следующую возможность на Гран При Штирии в последний уик-энд июня. Шпильберге Роберт вновь заменит Кими Райкконена.

Кроме победителя Гран При Канады 2008 года, в чемпионате-2021 по пятницам за руль садились Каллум Илотт (в той же Alfa Romeo) и Рой Ниссани (в Williams).

Помимо Ф1, в нынешнем сезоне 36-летний Кубица выступает в Европейской серии Ле-Ман, где в составе команды WRT одержал две победы в трех гонках и лидирует в общем зачете.