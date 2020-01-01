Кубица стал резервным пилотом Alfa Romeo

Польская нефтяная компания PKN ORLEN стала титульным спонсором команды Формулы 1 Alfa Romeo. Многолетнее соглашение, подписанное сторонами, предусматривает назначение Роберта Кубицы резервным пилотом команды в сезоне-2020.

Кубица провел вне Формулы 1 восемь лет, но в прошлом году вернулся в качестве боевого пилота Williams. Стороны прекратили сотрудничество по окончании сезона и Кубица не нашел нового места за рулем болида Ф1.

«Я счастлив начать новую главу карьеры в Alfa Romeo Racing, – прокомментировал сделку Роберт. – Эта команда занимает особенное место в моем сердце, и я рад видеть некоторых людей, которые остались здесь со времен моих выступлений за команду из Хинвила. Конечно, и команда, и обстоятельства теперь другие, но я убежден, что найду те же страсть и жажду успеха».