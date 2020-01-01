Кубица стал резервным пилотом Alfa Romeo
Польский пилот получил место в команде благодаря своим спонсором.
Польская нефтяная компания PKN ORLEN стала титульным спонсором команды Формулы 1 Alfa Romeo. Многолетнее соглашение, подписанное сторонами, предусматривает назначение Роберта Кубицы резервным пилотом команды в сезоне-2020.
Кубица провел вне Формулы 1 восемь лет, но в прошлом году вернулся в качестве боевого пилота Williams. Стороны прекратили сотрудничество по окончании сезона и Кубица не нашел нового места за рулем болида Ф1.
«Я счастлив начать новую главу карьеры в Alfa Romeo Racing, – прокомментировал сделку Роберт. – Эта команда занимает особенное место в моем сердце, и я рад видеть некоторых людей, которые остались здесь со времен моих выступлений за команду из Хинвила. Конечно, и команда, и обстоятельства теперь другие, но я убежден, что найду те же страсть и жажду успеха».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Роберт Кубица
|Команды
|Alfa Romeo
|Автор
|Иван Матушкин
Кубица стал резервным пилотом Alfa Romeo
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