Кубица: Спринты отнимают у Формулы 1 то, что я в ней люблю

На прошедшем Гран При Италии Ф1 во второй раз в нынешнем сезоне провела эксперимент с двумя гонками по ходу уик-энда. После пятничной квалификации пилоты провели в субботу 18-круговый спринт, а в воскресенье состоялась традиционная главная гонка.

Все участники чемпионата уже смогли составить впечатление об этой новинке в Сильверстоуне, где она использовалась впервые. Лишь Роберт Кубица познакомился со спринтом только в Монце, где заменял за рулем Alfa Romeo приболевшего Кими Райкконена.

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Кубица дебютировал в Ф1 в 2006 году и по ходу карьеры успел на себе попробовать самые разные форматы Гран При. Потому было особенно интересно узнать, что польский гонщик думает о нынешней новинке.

«Честно говоря, я испытываю смешанные эмоции, – рассказал Роберт, отвечая на вопрос Motorsport.com. – Пожалуй, из-за своей роли [резервного пилота] я люблю их меньше, чем остальные. Наверное, зрителям они нравятся больше. Не знаю, лучше спросить их. Событий на трассе действительно становится больше.

Если же смотреть с технической точки зрения, с позиций команды, то Формула 1 – это о том, как выжать максимум из того, чем располагаешь, и о работе над мельчайшими деталями.

Если формат таков, что после часа работа на трассе конфигурация машины замораживается на два следующих дня, то это многое отнимает у Формулы 1. Это то, что понравилось мне в спорте с самого начала и нравится до сих пор».

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36-летний гонщик добавил: «Управление машиной доставляет мне потрясающие эмоции. Но когда работаешь с командой над мелочами, чтобы найти ту самую последнюю десятую, когда анализируешь, обсуждаешь, улучшаешь машину по ходу всего уик-энда и затем получаешь результат – это порой доставляет даже больше удовольствия.

А если фиксировать настройки в пятницу утром, то большая часть технической составляющей Формулы 1 просто теряется».

Гонка в Монце стала для Кубицы 99-й в карьере. Он финишировал на 14-й позиции. Кроме работы резервным пилотом Alfa Romeo, Роберт в нынешнем сезоне выступает в марафонском чемпионате ELMS, где лидирует в общем зачете за два этапа до финиша.

Дополнительная информация: Олег Карпов