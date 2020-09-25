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Формула 1 / Самое интересное

Кубицу не пустили на Нордшляйфе без инструктора

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Кубицу не пустили на Нордшляйфе без инструктора
Автор:
, Главный редактор

Поездка поляка по Северной петле превратилась в мини-интервью с обсуждением возможных выступлений в компании русского гонщика

Энтузиаст быстрой езды и блогер Михаил Шарудин выложил на своем Youtube-канале запись поездки Роберта Кубицы по Северной петле трассы «Нюрбрургринга».

Кубица, который сейчас выступает в чемпионате DTM на BMW, приехал на гоночную трассу для участия в очередном этапе турнира – а в свободное время решил прокатиться по знаменитой Нордшляйфе на первом попавшемся спорткаре.

«Ваша компания – не первая, в которую я обратился, – рассказывает Кубица в начале видео. – Но в первой, куда я пришел, мне сказали, что в машине обязательно должен находиться инструктор. Я спросил, можно ли сделать исключение для человека с моим опытом. Мне ответили, что нет – мол, правила у них одинаковые для всех».

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Экс-пилот Формулы 1 также рассказал, что во время карантина проехал немало кругов по виртуальной копии Северной петли в компьютерных симуляторах. «Когда я после этого снова попал на трассу, то ждал от нескольких ключевых поворотов, что они окажутся быстрее, чем в игре. Однако на деле они, наоборот, оказались чуть медленнее.

Вообще же, когда ты привык к современным трассам и после этого приезжаешь на Нордшляйфе, приходится потратить некоторое время на адаптацию. Так как здесь отбойники ближе к асфальту, все происходит гораздо быстрее. И надо быть готовым реагировать на все гораздо быстрее».

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В целом же видео радует тем, что дает весьма редкую возможность увидеть пилота Формулы 1 расслабленным и непринужденным.

В конце разговора Шарудин поднял тему возможных совместных выступлений в гонках на «Нюрбургринге» в следующем году. «А я и не знал, что ты русский, – сказал Кубица во время обсуждения этой темы. – Что ж, наши совместные выступления могли бы быть весьма горячими!»

Кстати, наиболее престижная гонка на Нордшяйфе, «24 часа Нюрбургринга», состоится в эти выходные. Следить за ней можно в прямом эфире на видеоплатформе «Моторспорт.ТВ».

 

 

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Об этой статье

Серия DTM , Формула 1
Пилоты Роберт Кубица
Автор Кирилл Качнов

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