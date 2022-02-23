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Формула 1 / Предсезонные тесты в Барселоне Новости

Кубица рассказал, что помешало Alfa Romeo на старте тестов

По словам поляка, возникшая проблема проявляла себя еще на базе команды

Кубица рассказал, что помешало Alfa Romeo на старте тестов
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Сегодня начались предсезонные тесты в Барселоне, и утром за руль Alfa Romeo садился резервист команды Роберт Кубица. В сумме поляк проехал только 9 кругов, поскольку практически сразу после первого выезда на трассу у машины возникли проблемы. 

«Обычно, когда вы не проезжаете много кругов на тестах, то это значит, что с автомобилем что-то не так, – отметил Кубица после утренней сессии. – Да, у нас возникло несколько проблем, скажем так. Ребята смогли исправить одну из них, но когда мы выехали на трассу снова, то появилась другая проблема. Она проявила себя еще в тот момент, когда мы готовили машину на базе, но думали, что с ней удалось разобраться – очевидно, это не так».

Напомним, что 23 февраля тесты возобновятся в 16:00 по московскому времени. Вы можете следить за происходящим на трассе в нашей текстовой онлайн-трансляции

Дополнительная информация: Олег Карпов

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