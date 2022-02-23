Кубица рассказал, что помешало Alfa Romeo на старте тестов

Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Сегодня начались предсезонные тесты в Барселоне, и утром за руль Alfa Romeo садился резервист команды Роберт Кубица. В сумме поляк проехал только 9 кругов, поскольку практически сразу после первого выезда на трассу у машины возникли проблемы.

«Обычно, когда вы не проезжаете много кругов на тестах, то это значит, что с автомобилем что-то не так, – отметил Кубица после утренней сессии. – Да, у нас возникло несколько проблем, скажем так. Ребята смогли исправить одну из них, но когда мы выехали на трассу снова, то появилась другая проблема. Она проявила себя еще в тот момент, когда мы готовили машину на базе, но думали, что с ней удалось разобраться – очевидно, это не так».

Напомним, что 23 февраля тесты возобновятся в 16:00 по московскому времени. Вы можете следить за происходящим на трассе в нашей текстовой онлайн-трансляции.

Дополнительная информация: Олег Карпов