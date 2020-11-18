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Формула 1 / Новость

Кубица проведет две пятничные тренировки в финальных Гран При

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Кубица проведет две пятничные тренировки в финальных Гран При
Автор:
, Редактор (Нидерланды)

Польский пилот объявил, что сядет за руль Alfa Romeo в Бахрейне и Абу-Даби – это почти не оставляет увидеть дебют Роберта Шварцмана в Ф1 в этом году

В нынешнем сезоне Формулы 1 Роберт Кубица является резервным гонщиком команды из Хинвиля. Параллельно с выступлениями в DTM поляк уже трижды участвовал в пятничных тренировках Гран При – но в последний раз это было еще летом на Гран При 70-летия Ф1 в Сильверстоуне. 

Гонщик  продолжит эту практику в концовке сезона – об этом об объявил в интервью национальному телеканалу TVP Sports. Речь идет об этапах в Бахрейне и Абу-Даби, но Роберт не уточнил, какая именно из двух гонок в Сахире имеется в виду. 

«Моя роль и задача остаются прежними, – объяснил он. – Мне предстоит вновь освоиться с машиной Формулы 1, собрать как можно больше данных и помочь команде по ходу уик-энда».

Эти заезды станут для Кубицы прощанием с Ф1. Он уже подтвердил, что не собирается ни в каком качестве оставаться в чемпионате на будущий год. Из этого сразу следует, что логотипы крупнейшей польской нефтяной компании Orlen в 2021 году исчезнут с машин Alfa Romeo.

Как это скажется на молодежи?

Объявление Кубицы неизбежно отразится на планах Ferrari посадить за руль машин в пятницу утром своих юниоров – Мика Шумахера, Каллума Илотта и Роберта Шварцмана. Двое первых должны были дебютировать еще на Айфельском Гран При в Германии, но не смогли сделать этого из-за погоды. 

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Скудерия анонсировала, что оба получат свой шанс позже. Но в Бахрейне делать это было бы неправильно – там молодые пилоты должны будут сконцентрироваться на финальных этапах Формулы 2, – а в Абу-Даби после объявления Кубицы свободным остается только одно место за рулем Haas.

Скорее всего, его отдадут Шумахеру, которого многие называют основным кандидатом на место в команде в будущем году. Шварцману изначально были обещаны именно заезды на «Яс-Марине», но теперь он оказывается аутсайдером в споре за возможность дебютировать в Ф1 в 2020 году.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Роберт Кубица
Команды Alfa Romeo
Автор Майк Мулдер

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