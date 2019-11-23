Кубица предрек Williams прогресс после своего ухода

Роберт Кубица вернулся в Формулу 1 в 2019 году после 9-летней паузы из-за лечения травмы руки, полученной во время выступлений ралли. Однако выступления за Williams – самую слабую команду этого года – оказались неудачными. К тому же, поляк регулярно уступал своему молодому напарнику Джорджу Расселлу. В сентябре Кубица объявил, что с 2020 года покидает команду.

Общаясь недавно с представителями официального сайта Ф1, Кубица не стал винить во всех бедах своего работодателя, а напротив – выразил уверенность, что проблемы Williams в скором будущем окажутся позади.

«Это хорошая команда. Они упорно работают, и я надеюсь, что скоро ситуация наладится или как минимум станет лучше нынешней. Что касается этого сезона, то мне кажется, что все эти проблемы не дают увидеть картину в целом. Очень многое оказывало негативное влияние. Было немало вещей, с которыми мы могли справиться лучше.

С моими физическими ограничениями многие вообще не верили, что я когда-то вернусь в гонки. Уже в этом году я слышал слухи о том, что мне придется пропустить гонку в Монако – однако именно Монако стало для меня, пожалуй, лучшим этапом в сезоне. Так что, в целом это был позитивный сезон. Конечно, я недоволен своей скоростью – но я рад тому, как справлялся со всеми этими трудностями физически и психологически».