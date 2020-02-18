Кубица первым сядет в Alfa Romeo в Барселоне. Он не исключил возвращения в гонки Ф1
По словам польского пилота, после первого возвращения в Формулу 1 он перестал считать что-то невозможным.
Возвращение Роберта Кубицы в Формулу 1 в 2019 году сложно назвать успешным: поляк выступал на самой медленной машине Williams и к тому же уступал собственному напарнику Джорджу Расселлу.
В 2020 году он будет лишь тест-пилотом Alfa Romeo и примет участие в чемпионате DTM. Именно Кубица первым сядет в кокпит Alfa Romeo в первый день тестов в Барселоне, чтобы после обеда уступить место Антонио Джовинацци.
Несмотря на трудный прошлый год, Кубица не исключил возможности возвращения в Формулу 1 в качестве боевого пилота в будущем.
«Все возможно, я не исключаю возвращения, – сказал Кубица в интервью польскому изданию Przeglad Sportowy. – Но также я не исключаю и того, что Гран При Абу Даби был для меня последним. Сказать по правде, пять-шесть лет назад никто не верил, что я вернусь. Но я не исключал этого и вернулся».
Кубица также признался, что к концу прошлого сезона он смирился с положением самого медленного гонщика на трассе.
«Поначалу я старался не потерять времени, пропуская лидеров на круг, но потом понял, что нет никакой разницы в том, потеряю ли я на этом секунду или сразу полторы, – сказал польский гонщик. – То же самое со стартами. Я старался стартовать как можно лучше, и мне порой удавалось отыгрывать одну-две позиции. Но в итоге вопрос сводился к тому, обойдут ли меня через пару поворотов или через пару кругов.
Жизнь порой жестока. Но в целом, я ни о чем не жалею. Год был тяжелым, но для меня это ценный опыт».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Роберт Кубица
|Автор
|Сергей Иванов
Кубица первым сядет в Alfa Romeo в Барселоне. Он не исключил возвращения в гонки Ф1
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