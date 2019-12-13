Кубица отказался признать свою карьеру в Ф1 законченной
Польский пилот реалистично оценивает ситуацию – однако считает, что некое стечение обстоятельств еще может дать ему шанс вернуться в чемпионат мира.
Роберт Кубица не согласен с тем, что окончательно потерял шансы проявить себя в Формуле 1. По словам польского пилота, он вполне допускает, что недавно прошедший Гран При Абу-Даби останется его последней гонкой в чемпионате мира – однако не исключает и варианта возвращения за руль болида Ф1 через один или несколько сезонов.
«Трудно что-то предсказывать, – поделился Кубица на днях мыслями с журналистами. – Конечно, если я перестану появляться в паддоке, шанс вернуться в чемпионат мира будет близким к нулю. Но если я по-прежнему буду в паддоке, может случиться что угодно. Конечно, я смотрю на вещи реалистично – но и заранее закрывать дверь не хочу».
Гонщик также отметил, что от него самого в плане возможного возвращения в Формулу 1 мало что зависит – ситуация может измениться только при условии определенного стечения обстоятельств.
«Я не управляю процессом, могу только ждать подходящей возможности. Может быть, она представится – а может быть, нет. В прошлом у меня была возможность оценить, как все может стремительно измениться. У меня был контракт с командой Формулы 1 на три года – а в итоге я чуть не погиб и оказался в больнице с наполовину покалеченным телом. Надеюсь, еще будут ситуации, когда все будет меняться в противоположном направлении – от плохого к хорошему».
В последние месяцы Кубика вел переговоры с рядом команд Ф1 о работе на симуляторе – а недавно протестировал в Хересе автомобиль DTM.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Роберт Кубица
|Автор
|Валентин Хорунжий
Кубица отказался признать свою карьеру в Ф1 законченной
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