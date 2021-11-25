Alfa Romeo последней из команд Ф1 объявила свой состав на будущий сезон, сменив обоих гонщиков. А во вторник вечером стало известно, что в Хинвиле продлили контракты с Робертом Кубицей и его спонсором Orlen: поляк останется резервным пилотом, а поддерживающая его нефтяная компания сохранит статус титульного спонсора.

В новом сезоне выступать за Alfa Romeo будут перешедший из Mercedes Валттери Боттас и единственный дебютант Ф1 Гуанью Чжоу – они сменили Кими Райкконена и Антонио Джовинацци. Кубица, хотя официального подтверждения нет, почти наверняка получит возможность несколько раз сесть за руль по пятницам. В 2021 году он делал это трижды – а также заменил приболевшего Кими на двух Гран При.

Из пресс-релиза Orlen следует, что в компании продолжили сотрудничество с одной из слпбейших команд нынешнего сезона, так как рассчитывают на ощутимый рост ее результатов после перехода Формулы 1 на новый регламент. Также поляки отметили, что позитивно оценивают опыт сотрудничества в 2021-м, когда глобальный характер Ф1 помог продвижению их бренда.

По итогам трех кварталов Orlen получила прибыль в 620 млн евро и значительно укрепила свои позиции в соседних Чехии и Словакии.

Роберт Кубица, Alfa Romeo C41