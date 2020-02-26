Кубица остался лидером тестов по итогам среды, Ферстаппен проехал быстрее всех после обеда

По ходу четвертого дня предсезонных заездов Ф1 девять команд из десяти заменили гонщика по ходу дня – лишь Ромен Грожан остался за рулем Haas, став лидером по пройденной дистанции.

Почти все четыре часа работа шла без красных флагов, и быстрейшим за это время стал Макс Ферстаппен из Red Bull с результатом 1:17.347, показанном на шинах средней жесткости С3. Голландца закрутило в 13-м повороте, что не помешало ему проехать более 80 кругов.

Лишь за пять минут до завершения заездов Макс вновь улетел с трассы, теперь в десятом повороте. Так как в этот самый момент на обочине в районе четвертого поворота остановилась и AlphaTauri Даниила Квята, судьи досрочно остановили сессию.

При этом Ферстаппен так и не смог превзойти утренний результат Роберта Кубицы, остановившись от него в четырех десятых. Стоит отметить, что поляк оказался единственным, кто показал свое время на самых мягких сликах С5. Первую тройку замкнул Серхио Перес из Racing Point с минимальным отставанием от лидера Red Bull.

Две следующие строчки заняли пилоты AlphaTauri – Квят без малого на одну десятую опередил своего напарника Пьера Гасли, который работал на трассе в первой половине дня.

Пилоты Mercedes и Ferrari в среду не гнались за скоростью, работая преимущественно на длинных дистанциях. Льюис Хэмилтон показал седьмой результат, Себастьян Феттель уступил ему полсекунды и стал десятым.

Эстебан Окон выехал на трассу лишь спустя пару часов после возобновления тестов и в итоге оказался на последней строчке протокола. Лидером по суммарной дистанции стали пилоты Mercedes, преодолевшие 179 кругов.

Motorsport.com Россия провел прямую текстовую трансляцию четвертого дня предсезонной подготовки на «Каталунье».

Предсезонные тесты Формулы 1. Результаты 4-го дня: