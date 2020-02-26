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Формула 1 / Февральские тесты в Барселоне II / Отчет о тестах

Кубица остался лидером тестов по итогам среды, Ферстаппен проехал быстрее всех после обеда

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Кубица остался лидером тестов по итогам среды, Ферстаппен проехал быстрее всех после обеда
Автор:
, Ответственный редактор
26 февр. 2020 г., 16:59

Утренний результат польского пилота Alfa Romeo удержался на верхней строчке по итогам дня, в первую тройку также вошли Макс Ферстаппен и Серхио Перес

По ходу четвертого дня предсезонных заездов Ф1 девять команд из десяти заменили гонщика по ходу дня – лишь Ромен Грожан остался за рулем Haas, став лидером по пройденной дистанции.

Почти все четыре часа работа шла без красных флагов, и быстрейшим за это время стал Макс Ферстаппен из Red Bull с результатом 1:17.347, показанном на шинах средней жесткости С3. Голландца закрутило в 13-м повороте, что не помешало ему проехать более 80 кругов. 

Лишь за пять минут до завершения заездов Макс вновь улетел с трассы, теперь в десятом повороте. Так как в этот самый момент на обочине в районе четвертого поворота остановилась и AlphaTauri Даниила Квята, судьи досрочно остановили сессию.  

 

При этом Ферстаппен так и не смог превзойти утренний результат Роберта Кубицы, остановившись от него в четырех десятых. Стоит отметить, что поляк оказался единственным, кто показал свое время на самых мягких сликах С5. Первую тройку замкнул Серхио Перес из Racing Point с минимальным отставанием от лидера Red Bull. 

Две следующие строчки заняли пилоты AlphaTauri – Квят без малого на одну десятую опередил своего напарника Пьера Гасли, который работал на трассе в первой половине дня. 

Пилоты Mercedes и Ferrari в среду не гнались за скоростью, работая преимущественно на длинных дистанциях. Льюис Хэмилтон показал седьмой результат, Себастьян Феттель уступил ему полсекунды и стал десятым.

Эстебан Окон выехал на трассу лишь спустя пару часов после возобновления тестов и в итоге оказался на последней строчке протокола. Лидером по суммарной дистанции стали пилоты Mercedes, преодолевшие 179 кругов. 

Motorsport.com Россия провел прямую текстовую трансляцию четвертого дня предсезонной подготовки на «Каталунье».

Предсезонные тесты Формулы 1. Результаты 4-го дня:

Позиция Гонщик Команда Время Круги Шины
1 Poland Роберт Кубица Alfa Romeo 1:17.437 53 С5
2 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull + 0.405 84 С3
3 Mexico Серхио Перес Racing Point + 0.486 84 С3
4 Russian Federation Даниил Квят AlphaTauri + 0.514 61 С3
5 France Пьер Гасли AlphaTauri + 0.598 25 С4
6 Thailand Алекс Элбон Red Bull + 0.608 29 С2
7 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes + 0.620 89 С2
8 Canada Лэнс Стролл Racing Point + 0.845 43 С3
9 Finland Валттери Боттас Mercedes + 1.158 90 С3
10 Germany Себастьян Феттель Ferrari + 1.171 84 С3
11 Australia Даниэль Риккардо Renault + 1.272 53 С2
12 Spain Карлос Сайнс McLaren + 1.279 46 С3
13 Monaco Шарль Леклер Ferrari + 1.302 80 С3
14 Canada Николя Латифи Williams + 1.358 48 С4
15 United Kingdom Джордж Расселл Williams + 1.593 59 С3
16 France Ромен Грожан Haas + 1.728 107 С3
17 United Kingdom Ландо Норрис McLaren + 1.884 57 С2
18 Finland Кими Райкконен Alfa Romeo + 2.573 51 С2
19 France Эстебан Окон Renault + 4.600 74 С2

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Февральские тесты в Барселоне II
Автор Александр Кабановский

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