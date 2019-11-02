Кубица опроверг слухи о переходе в Alfa Romeo
Польский пилот заверил, что не вступал в переговоры о месте в итальянской команде.
Этой осенью Роберт Кубица объявил, что точно не останется в Williams на следующий год. В 2019 году поляк вернулся в Формулу 1 после десятилетней паузы, но выступая за худшую команду чемпионата набрал лишь одно очко в 18 гонках.
На данный момент составы на сезон-2020 не объявили только Williams, Alfa Romeo и две команды системы Red Bull. Кубицу ранее сватали в Haas в качестве тест-пилота, но от такого предложения не в восторге остались как пилоты американской команды, так и сам поляк. Теперь Кубица также опроверг слухи о переговорах с Alfa Romeo.
«Я не разговаривал с Alfa Romeo, – цитирует Кубицу Grand PX. – А если бы они хотели поработать со мной, мы бы, наверное, обсуждали это».
По слухам, Кубица также может оказаться в Racing Point в статусе резервного пилота. Ранее сообщалось, что с этой командой уже вел переговоры спонсор поляка – PKN Orlen.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Роберт Кубица
|Команды
|Alfa Romeo
|Автор
|Иван Матушкин
Кубица опроверг слухи о переходе в Alfa Romeo
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