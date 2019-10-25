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Формула 1 / Новость

Кубица опроверг разногласия с Williams после недовольства в Сузуке

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Кубица опроверг разногласия с Williams после недовольства в Сузуке
Автор:
25 окт. 2019 г., 13:46

Польский пилот заверил, что у него сохраняются хорошие отношения с командой, несмотря на подозрения в саботаже на Гран При Японии.

После Гран При России Роберт Кубица выразил разочарование тем, что Williams приказала ему сойти с дистанции с целью экономии деталей. А на следующем этапе в Японии поляку на дали провести квалификацию и гонку с новым передним антикрылом, которое восхитило Кубицу в тренировках.

В воскресенье  Роберт разбил машину в самом начале квалификации – после чего намекнул, что отчасти это могло произойти из-за смены крыла. Тогда он отмечал, что с ним даже не обсуждали решение об установке старого элемента обратно.

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Накануне Гран При Мексики Кубица рассказал, что больше в решениях Williams не сомневается.

«Я никогда не ставил под сомнение команду, я просто сомневался в способе решения некоторых вопросов, – сказал Роберт журналистам в паддоке. – Иногда достаточно всё просто обсудить. Мы все находимся в одной лодке. Я множество раз показывал – и не только в этом сезоне, – что довольно хорошо понимаю спорт, не только с точки зрения гонщика. Мне кажется, что некоторые вопросы можно было бы решить иначе».

На вопрос Motorsport.com о нынешних отношениях с командой Кубица ответил, что один случай ситуации не изменит.

«Полагаю, никакого напряжения нет, – сказал он. – Ситуация непростая, но у меня хорошие отношения с командой. Наверняка один эпизод никак не повлияет на то, как складываются отношения с людьми, с которыми я работаю. Конечно, иногда мнения разнятся, такое случается. Я достаточно долго в этом спорте, бывал в разных ситуациях, поэтому я понимаю точку зрения команды. Вот почему, вероятно, иногда было бы проще просто все обсудить, а не поступать иначе.

Как я уже сказал, не думаю, что отношения отличаются от того, что было раньше. Я очень уважаю людей, которые здесь работают. Конечно, иногда наши потребности бывают ограничены, но что есть, то есть. Я понимаю, как обстоят дела, и поэтому действительно восхищаюсь людьми, они не сдаются и работают на пределе».

Появится ли то самое крыло на машине Williams в Мексике, Кубица не знает.

«Честно говоря, я даже не спрашивал, – сказал Роберт. – Посмотрим, какая будет ситуация, а затем будем от нее отталкиваться. Просто не хочу вдаваться в подробности. Ощущения от машины с новым крылом были лучше, что удивительно, поскольку мы этого не ожидали. Это достаточно странно».

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Дополнительная информация: Адам Купер

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Роберт Кубица
Команды Williams
Автор Денис Буденков

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