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Формула 1 / Новость

Кубица обвинил машину в завершении карьеры в Формуле 1

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Кубица обвинил машину в завершении карьеры в Формуле 1
Автор:
, Редактор
4 мар. 2020 г., 10:52

По словам экс-пилота Williams, если бы в прошлом году он выступал на более быстром болиде, то мог бы остаться как минимум еще на один сезон

В прошлом сезоне Роберт Кубица вернулся в Формулу 1 с командой Williams, однако досрочно объявил о том, что в конце года он уходит. Несмотря на формально предпоследнее место по итогам чемпионата, польский пилот регулярно финишировал в гонках последним, проигрывая молодому напарнику Джорджу Расселлу.

Тем не менее, 35-летний поляк считает, что будь у него более быстрый автомобиль, он смог бы задержаться в Формуле 1 подольше.

«Не исключено, что если бы в прошлом году у меня был болид получше, я бы не сидел сейчас с вами, а вовсю готовился к Гран При Австралии, – заявил Кубица в эфире польского радио ZET. – В Williams была группа людей, знавших что, как и зачем они делают. Но к сожалению, были и те, кому следовало работать лучше.

Несмотря на все это, я чувствую себя везунчиком. Есть множество талантливых и достойных гонщиков, которые вообще не попадают в Формулу 1».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Роберт Кубица
Автор Сергей Иванов

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