Кубица обвинил машину в завершении карьеры в Формуле 1
По словам экс-пилота Williams, если бы в прошлом году он выступал на более быстром болиде, то мог бы остаться как минимум еще на один сезон
В прошлом сезоне Роберт Кубица вернулся в Формулу 1 с командой Williams, однако досрочно объявил о том, что в конце года он уходит. Несмотря на формально предпоследнее место по итогам чемпионата, польский пилот регулярно финишировал в гонках последним, проигрывая молодому напарнику Джорджу Расселлу.
Тем не менее, 35-летний поляк считает, что будь у него более быстрый автомобиль, он смог бы задержаться в Формуле 1 подольше.
«Не исключено, что если бы в прошлом году у меня был болид получше, я бы не сидел сейчас с вами, а вовсю готовился к Гран При Австралии, – заявил Кубица в эфире польского радио ZET. – В Williams была группа людей, знавших что, как и зачем они делают. Но к сожалению, были и те, кому следовало работать лучше.
Несмотря на все это, я чувствую себя везунчиком. Есть множество талантливых и достойных гонщиков, которые вообще не попадают в Формулу 1».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Роберт Кубица
|Автор
|Сергей Иванов
Кубица обвинил машину в завершении карьеры в Формуле 1
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