Кубица обвинил машину в завершении карьеры в Формуле 1

В прошлом сезоне Роберт Кубица вернулся в Формулу 1 с командой Williams, однако досрочно объявил о том, что в конце года он уходит. Несмотря на формально предпоследнее место по итогам чемпионата, польский пилот регулярно финишировал в гонках последним, проигрывая молодому напарнику Джорджу Расселлу.

Тем не менее, 35-летний поляк считает, что будь у него более быстрый автомобиль, он смог бы задержаться в Формуле 1 подольше.

«Не исключено, что если бы в прошлом году у меня был болид получше, я бы не сидел сейчас с вами, а вовсю готовился к Гран При Австралии, – заявил Кубица в эфире польского радио ZET. – В Williams была группа людей, знавших что, как и зачем они делают. Но к сожалению, были и те, кому следовало работать лучше.

Несмотря на все это, я чувствую себя везунчиком. Есть множество талантливых и достойных гонщиков, которые вообще не попадают в Формулу 1».