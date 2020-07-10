Кубица о машине Alfa Romeo: Легко управляется, но медленная

Сменив место в Williams на контракт тест-пилота Alfa Romeo, Роберт Кубица провел за коллектив из Хинвиля один из дней предсезонной программы в Барселоне, а уже на втором этапе чемпионата вновь сел за руль C39, заменив на полтора часа Антонио Джовинацци.

Он показал в пятницу утром 18-й результат, уступив четыре десятых Кими Райкконену на таком же автомобиле.

Говоря о впечатлениях от сессии в эфире Sky Sports, польский пилот отметил: «После столь долгого перерыва гонщику сложно делать выводы, ведь в последний раз я управлял С39 в начале марта. Условия совершенно другие, трасса другая, к тому же, несколько недель назад я участвовал в тестах DTM. Так что первые круги показались мне весьма странными.

Но так как мы проводит второй уик-энд на той же трассе, у команды была полная картина происходящего. Мы попробовали кое-что новое, чтобы оптимизировать свой пакет, но все равно ясно, что наше отставание довольно велико.

Исходя из собранных данных мы видим, что поведение С39 очень похоже на то, что мы видели на тестах и чего ожидали здесь. Может быть, кто-то рассчитывал на более высокую скорость, но это была лишь надежда. Машина легка в управлении, но скорости ей недостает».

Говоря о том, чего можно ожидать дальше, Роберт был прагматичен: «Выйду ли я на старт, если Джовинацци позовут в Ferrari заменить Феттеля? Вы должны меня знать. Все эти «если» и «но» ничего не значат в нашем спорте. Посмотрим, кто выживет. Пока я сконцентрирован на своей роли резервного гонщика Alfa Romeo Racing.

Я надеюсь поездить побольше, а также буду заниматься программой в DTM».

«В Алонсо я не сомневаюсь. А вот в Renault – да»

Репортеры попросили Роберта оценить решение своего старого соперника ернандо Алонсо вернуться в Ф1. Тот сказал: «У меня нет сомнений в Фернандо. Он быстрейший пилот моего поколения. Он добивался на безнадежных машинах невероятных вещей, что наверняка не удалось бы никому другому.

В нем я не сомневаюсь. Он всегда останется тем же Фернандо. Но у меня есть сомнения в том, что он найдет в Формуле 1.

Если он обнаружит Renault на том уровне, который позволил ему выиграть два титула, то наверняка будет вновь получать удовольствие и покажет себя.

Возможно, это была лучшая команда, где мне самому доводилось выступать. Думаю, у нее есть все необходимые ингредиенты, хотя собрать их вместе будет непросто. Но для Ф1 его возвращение – это очень позитивная новость».