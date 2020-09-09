Кубица не исключил новое возвращение в Ф1

Роберт Кубица вернулся в Формулу 1 в прошлом году после десятилетнего перерыва, но проведя один сезон за Williams вновь остался без места в кокпите. В нынешнем сезоне 35-летний Кубица исполняет роль резервного пилота Alfa Romeo, но не исключает своего возвращения в боевом статусе.

«Моя история последних лет показала, что не стоит зарекаться, – сказал Кубица Motorsport.com. – Нельзя ничего исключать. Моя ситуация научила, пожалуй, не только меня, что даже после тяжелой аварии и сложного возвращения не надо списывать себя.

В то же время, надо оставаться реалистом. Получив новый шанс, я, конечно, оценю ситуацию. Если нет – то нет. Я уже дважды приходил в Ф1: дебютировал в 2006-м и сумел вернуться в 2019-м.

Конечно, отсутствие скорости и проблемы Williams омрачили возвращение. Но если смотреть на мою историю, а не на результаты, то это было чем-то особенным. Будущее предсказать трудно, но если больше шансов попасть в Ф1 не представится – это не конец света. Если же шанс появится, я его рассмотрю. Но возвращаться, чтобы ездить все время последним, смысла нет».

Дополнительная информация: Роналд Вординг