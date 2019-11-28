Кубица намекнул на переход в DTM

Роберт Кубица заканчивает первый сезон после возвращения в Формулу 1. Поскольку все места призовых пилотов в командах уже заняты, Кубица точно пропустит следующий сезон. О будущем поляка ничего не известно официально, однако он рассказал, что гонки бросать не собирается.

В разговоре с журналистами в Абу-Даби на вопрос, сколь важно ему продолжать участвовать в соревнованиях, поляк ответил: «Ну, я продолжаю повторять это три последних месяца. Я участвую в гонках, ищу серьезный вызов. Определенно, самая высокая вероятность, что я буду выступать в DTM. Не считая Формулы 1, это самый сложный чемпионат в Европе.

Выступать в такой довольно специфичной серии и выходить против гонщиков очень высокого уровня для новичка совсем не легко. Давайте скажем так – если бы мне удалось там гоняться, я был бы этим доволен. Если нам удастся совмещать несколько вещей, чтобы все были довольны, я соглашусь».

По данным Motorsport.com, Audi с большей вероятностью сохранит свой состав пилотов в DTM. Поэтому Кубица если и попадет в немецкий чемпионат, то в WRT или BMW. Процесс выбора пилотов, как рассказал глава автоспортивного подразделения BMW Йенс Марквардт на «Гонке мечты» на «Фудзи», еще продолжается.

Поляк отметил, что касаемо своего будущего уже принял решение еще в сентябре, однако процесс затянулся, и сейчас многое уже не зависит от него. «Как я сказал в Бразилии, я бы хотел объединить разные программы, на это требуется больше работы, компромиссов. Посмотрим, что будет возможно. Думаю, что все ингредиенты в сборе, теперь нужно их должным образом смешать», – сказал Роберт и выразил надежду, что все решится до конца года.

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На вопрос, связана ли задержка с поиском компромисса между его участием в гонках и сотрудничеством с командой Ф1, Кубица ответил: «Да, более или менее. В этот процесс вовлечено много сторон, но хорошо то, что все стараются изо всех сил, хотя некоторые истории нелегко объединить».

По слухам, Кубица вел переговоры с Haas, в которой может получить работу и заниматься на симуляторе, а также провести несколько пятничных тренировок – в социальных сетях даже появилось подтверждение этой информации, но публикации оказались фейком.

В том, чтобы остаться в Формуле 1, заинтересованы и спонсоры Роберта из нефтехимической компании Orlen.

«У меня есть идея, – ответил Кубица на вопрос, по какой команде Ф1 принято решение. – Но я бы сказал, что моя гоночная программа на 100 процентов зависит от меня, моей роли в Ф1. Конечно, есть и вторая часть – это Orlen, которая хотела бы остаться в Формуле 1. Посмотрим, сможем ли мы сложить все вместе, поскольку это будет полезно для всех. Поэтому иногда требуется больше времени, чем на принятие моего решения».

В нынешнем сезоне за рулем Williams Роберт заработал одно очко, которое пока остается единственным для команды.

Дополнительная информация: Эд Стро