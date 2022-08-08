Кубица: На самом деле я переиграл Расселла, но это забыли

Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Роберт Кубица считался одним из самых многообещающих пилотов Формулы 1 своего поколения, но в 2011 году, управляя раллийной машиной, он попал в аварию и повредил руку. Вернуться в Формулу 1 он смог только на сезон 2019 года, выступив за Williams.

В том сезоне коллектив стал худшим в чемпионате, однако из двух гонщиков – дебютанта Джорджа Расселла и вернувшегося Кубицы – только поляк смог заработать очки, финишировав на десятом месте в дождевом Гран При Германии.

В большинстве остальных гонок Кубица был медленнее своего напарника. Но сейчас считает, что его возвращение все равно было успешным, хотя его и не оценили.

«Обидно, что в тот год у меня была не самая лучшая машина, и потому меня не оценили, – сказал Кубица в интервью RacingNews365.com. – Люди просто забыли, что в тот год я был единственным пилотом в команде, кто заработал очки, тем самым превзойдя своего напарника. Я до сих пор горжусь тем единственным очком, выигранным на Гран При Германии.

Это стало кульминацией очень долгого моего пути по возвращению в гонки Формулы 1, тем сложнее было добиться такого результата на подобном болиде. Так устроена Формула 1, подобные достижения не помнят, но после пережитого мою инцидента это и правда было великим результатом.

Мне пришлось в самом деле учиться управлять машиной заново. Я даже отвергал некоторые предложения вернуться в Формулу 1 раньше. Я просто понимал, что мое тело пока не готово и требует дальнейшего восстановления».