Кубица: Когда позвонили из Alfa, решил, что это у меня COVID

В субботу утром стало известно, что Кими Райкконен не сможет продолжить уик-энд Гран При Нидерландов из-за положительного анализа на коронавирус. Финского пилота в составе Alfa Romeo заменил резервный гонщик Роберт Кубица.

Поляк не выступал в Ф1 после неудачной кампании 2019 года в составе Williams. Нынешний сезон 36-летний спортсмен проводит в марафонских соревнованиях – две недели назад его команда потеряла победу в «24 часах Ле-Мана» из-за поломки на последнем круге.

Этот эпизод стал еще одним свидетельством того, что карьера Роберта может считаться эталонной в плане невезения – достаточно вспомнить раллийную аварию десятилетней давности, которая поставила крест на его выступлениях в Ф1.

Потому и в этот раз, когда ему позвонил Фредерик Вассер, Кубица не ожидал хороших новостей.

«Конечно, вы готовитесь к каждому Гран При, – рассказал он на субботнем медиа-брифинге. – Это прописано у вас в контракте. Но в то же время вы хорошо понимаете свою роль. Может, я уже слишком стар, но у меня никогда не было мыслей, что такая история вообще возможна.

Да, ты знаешь, что подобное возможно – но в действительности не хочешь, чтобы такая возможность возникла. Ведь это означает, что с твоим товарищем по команде что-то случилось. Но это часть игры, для этого я и нужен команде».

Он добавил: «Честно говоря, [звонок Вассера] разбудил меня. Я услышал звонок, но спросонья решил, что это в другой комнате. И поначалу не понимал, что происходит. А потом увидел пропущенный вызов от Фреда.

Первая мысль была о том, что мой анализ на коронавирус оказался положительным. Ведь до четверга я оставался в Варшаве по делам наших партнеров из Orlen. Потом я просмотрел сообщения и увидел, что моя проба отрицательная. И тогда сам перезвонил Фреду.

Знаете, когда вам звонят так рано утром, сразу понятно, что что-то произошло. Видимо, я понадобился команде. Мне пришлось дождаться девяти [когда оканчивается комендантский час], чтобы попасть в паддок и сразу приступить к работе.

Суббота сразу перестала быть скучной. Когда надеваешь комбинезон, все становится таким сложным и напряженным».

В этом сезоне Роберт участвовал в первой тренировке по ходу этавов в Испании, Австрии и Венгрии. Однако необходимость проехать максимально быстро на трассе, где он в последний раз стартовал в 2004 году, стала для гонщика непростым испытанием.

В квалификации он стал 18-м, а гонку начнет с 16-й позиции.

«Третий поворот оказался очень сложным, – признался Кубица. – Думаю, утром я именно там терял больше всего времени. Но к квалификации смог добавить. С такими поворотами встречаешься нечасто. Даже у Кими были там сложности.

Это что-то совершенно новое. Ты не представляешь, как быть с машиной, с резиной, с довольно высоким бэнкингом. Приходилось постепенно осваиваться. Такой подход оправдал себя.

Конечно, я мог показать результат куда лучше. Но это потребовало бы риска, а я видел, как утром гонщики ошибались. Я не дурак и отлично понимаю, где мое место».

Антонио Джовинацци добыл за рулем Alfa Romeo седьмое место на решетке. Есть ли у Роберта шанс заработать в гонке очки?

«В жизни случаются и плохие, и хорошие дни, – ответил он. – Вся моя жизнь, к сожалению, служит тому примером.

Сейчас я, можно сказать, в третий раз дебютирую в Ф1 после 2006 и 2019-го. Обстоятельства совсем другие, ведь все понимают, почему я здесь. Но что есть – то есть».