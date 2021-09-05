Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Прост: Столкновения Ферстаппена и Хэмилтона неизбежны Следующая / Вольф придумал, как победить Ферстаппена в Зандфорте
Формула 1 / Гран При Нидерландов Новости

Кубица: Когда позвонили из Alfa, решил, что это у меня COVID

Автор:

Увидев пропущенный звонок от босса команды Фредерика Вассера, польский пилот приготовился к плохой новости…

Кубица: Когда позвонили из Alfa, решил, что это у меня COVID

В субботу утром стало известно, что Кими Райкконен не сможет продолжить уик-энд Гран При Нидерландов из-за положительного анализа на коронавирус. Финского пилота в составе Alfa Romeo заменил резервный гонщик Роберт Кубица. 

Поляк не выступал в Ф1 после неудачной кампании 2019 года в составе Williams. Нынешний сезон 36-летний спортсмен проводит в марафонских соревнованиях – две недели назад его команда потеряла победу в «24 часах Ле-Мана» из-за поломки на последнем круге. 

Читайте также:

Этот эпизод стал еще одним свидетельством того, что карьера Роберта может считаться эталонной в плане невезения – достаточно вспомнить раллийную аварию десятилетней давности, которая поставила крест на его выступлениях в Ф1. 

Потому и в этот раз, когда ему позвонил Фредерик Вассер, Кубица не ожидал хороших новостей.

«Конечно, вы готовитесь к каждому Гран При, – рассказал он на субботнем медиа-брифинге. – Это прописано у вас в контракте. Но в то же время вы хорошо понимаете свою роль. Может, я уже слишком стар, но у меня никогда не было мыслей, что такая история вообще возможна.  

Да, ты знаешь, что подобное возможно – но в действительности не хочешь, чтобы такая возможность возникла. Ведь это означает, что с твоим товарищем по команде что-то случилось. Но это часть игры, для этого я и нужен команде».  

Он добавил: «Честно говоря, [звонок Вассера] разбудил меня. Я услышал звонок, но спросонья решил, что это в другой комнате. И поначалу не понимал, что происходит. А потом увидел пропущенный вызов от Фреда.

Первая мысль была о том, что мой анализ на коронавирус оказался положительным. Ведь до четверга я оставался в Варшаве по делам наших партнеров из Orlen. Потом я просмотрел сообщения и увидел, что моя проба отрицательная. И тогда сам перезвонил Фреду.

Знаете, когда вам звонят так рано утром, сразу понятно, что что-то произошло. Видимо, я понадобился команде. Мне пришлось дождаться девяти [когда оканчивается комендантский час], чтобы попасть в паддок и сразу приступить к работе.  

Суббота сразу перестала быть скучной. Когда надеваешь комбинезон, все становится таким сложным и напряженным».

В этом сезоне Роберт участвовал в первой тренировке по ходу этавов в Испании, Австрии и Венгрии. Однако необходимость проехать максимально быстро на трассе, где он в последний раз стартовал в 2004 году, стала для гонщика непростым испытанием. 

В квалификации он стал 18-м, а гонку начнет с 16-й позиции.

Читайте также:

«Третий поворот оказался очень сложным, – признался Кубица. – Думаю, утром я именно там терял больше всего времени. Но к квалификации смог добавить. С такими поворотами встречаешься нечасто. Даже у Кими были там сложности.

Это что-то совершенно новое. Ты не представляешь, как быть с машиной, с резиной, с довольно высоким бэнкингом. Приходилось постепенно осваиваться. Такой подход оправдал себя.

Конечно, я мог показать результат куда лучше. Но это потребовало бы риска, а я видел, как утром гонщики ошибались. Я не дурак и отлично понимаю, где мое место».

Антонио Джовинацци добыл за рулем Alfa Romeo седьмое место на решетке. Есть ли у Роберта шанс заработать в гонке очки?

«В жизни случаются и плохие, и хорошие дни, – ответил он. – Вся моя жизнь, к сожалению, служит тому примером.

Сейчас я, можно сказать, в третий раз дебютирую в Ф1 после 2006 и 2019-го. Обстоятельства совсем другие, ведь все понимают, почему я здесь. Но что есть – то есть».

Читайте также:

Поделились
Комментарии
Прост: Столкновения Ферстаппена и Хэмилтона неизбежны

Предыдущая новость

Прост: Столкновения Ферстаппена и Хэмилтона неизбежны

Следующая новость

Вольф придумал, как победить Ферстаппена в Зандфорте

Вольф придумал, как победить Ферстаппена в Зандфорте
Загрузить комментарии

Самое читаемое

1
Формула 1

Скандал в Haas. Мазепин «просто в ярости» из-за действий Шумахера

23 ч
2
Формула 1

Мазепин старует на два места выше из-за штрафов соперников

2 ч
3
Формула 1

Куда звали Райкконена: Red Bull, Williams, Force India, Honda

3 ч
4
Формула 1

Мазепин против «хитреца» Шумахера. Развернутое мнение Никиты

19 ч
5
Формула 1

Вольф придумал, как победить Ферстаппена в Зандфорте

1 ч
Самое важное:
Онлайн. Гран При Нидерландов. Гонка
Формула 1

Онлайн. Гран При Нидерландов. Гонка

1 ч
Технический брифинг: обновления Ferrari для Зандфорта
Формула 1

Технический брифинг: обновления Ferrari для Зандфорта

1 ч
Вольф придумал, как победить Ферстаппена в Зандфорте
Формула 1

Вольф придумал, как победить Ферстаппена в Зандфорте

1 ч
Кубица: Когда позвонили из Alfa, решил, что это у меня COVID
Формула 1

Кубица: Когда позвонили из Alfa, решил, что это у меня COVID

2 ч
Прост: Столкновения Ферстаппена и Хэмилтона неизбежны
Формула 1

Прост: Столкновения Ферстаппена и Хэмилтона неизбежны

2 ч
Последние видео
Презентация болида McLaren MCL35M 00:00
Формула 1
15 февр. 2021 г.

Презентация болида McLaren MCL35M

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Адам Купер Больше от
Адам Купер
Поломка у Хэмилтона вынудила команды менять моторы Mercedes Гран При Нидерландов
Формула 1

Поломка у Хэмилтона вынудила команды менять моторы Mercedes

Турция рискует вновь потерять Гран При, уступив место Муджелло
Формула 1

Турция рискует вновь потерять Гран При, уступив место Муджелло

Бывший консультант Гран При России стал боссом этапа в Майами
Формула 1

Бывший консультант Гран При России стал боссом этапа в Майами

Роберт Кубица Больше от
Роберт Кубица
Райкконен не стартует в Зандфорте. Его заменит Кубица Гран При Нидерландов
Формула 1

Райкконен не стартует в Зандфорте. Его заменит Кубица

Экипаж Кубицы упустил победу в «Ле-Мане» на последнем круге. Как так? 24 часа Ле-Мана
24 часа Ле-Мана

Экипаж Кубицы упустил победу в «Ле-Мане» на последнем круге. Как так?

Кубица заменит Райкконена в пятницу на ГП Венгрии Гран При Венгрии
Формула 1

Кубица заменит Райкконена в пятницу на ГП Венгрии

Alfa Romeo Больше от
Alfa Romeo
Гран При Нидерландов: дуэли в квалификациях Гран При Нидерландов
Формула 1

Гран При Нидерландов: дуэли в квалификациях

Намек от Alfa Romeo: Элбон интересует больше, чем де Врис Гран При Нидерландов
Формула 1

Намек от Alfa Romeo: Элбон интересует больше, чем де Врис

Хорнер: Williams и Alfa проявили интерес к Элбону Гран При Нидерландов
Формула 1

Хорнер: Williams и Alfa проявили интерес к Элбону

Самое читаемое Сегодня

Скандал в Haas. Мазепин «просто в ярости» из-за действий Шумахера
Формула 1 Формула 1

Скандал в Haas. Мазепин «просто в ярости» из-за действий Шумахера

Мазепин старует на два места выше из-за штрафов соперников
Формула 1 Формула 1

Мазепин старует на два места выше из-за штрафов соперников

Куда звали Райкконена: Red Bull, Williams, Force India, Honda
Формула 1 Формула 1

Куда звали Райкконена: Red Bull, Williams, Force India, Honda

Мазепин против «хитреца» Шумахера. Развернутое мнение Никиты
Формула 1 Формула 1

Мазепин против «хитреца» Шумахера. Развернутое мнение Никиты

Вольф придумал, как победить Ферстаппена в Зандфорте
Формула 1 Формула 1

Вольф придумал, как победить Ферстаппена в Зандфорте

Три российских гонщика в Формуле 1 в 2021 году. Как такое возможно?
Формула 1 Формула 1

Три российских гонщика в Формуле 1 в 2021 году. Как такое возможно?

Прост: Столкновения Ферстаппена и Хэмилтона неизбежны
Формула 1 Формула 1

Прост: Столкновения Ферстаппена и Хэмилтона неизбежны

Это интересно. Факты и цифры о Формуле 1
Другие Формулы Другие Формулы

Это интересно. Факты и цифры о Формуле 1

Самое важное:

Онлайн. Гран При Нидерландов. Гонка
Формула 1 Формула 1

Онлайн. Гран При Нидерландов. Гонка

Технический брифинг: обновления Ferrari для Зандфорта
Формула 1 Формула 1

Технический брифинг: обновления Ferrari для Зандфорта

Вольф придумал, как победить Ферстаппена в Зандфорте
Формула 1 Формула 1

Вольф придумал, как победить Ферстаппена в Зандфорте

Кубица: Когда позвонили из Alfa, решил, что это у меня COVID
Формула 1 Формула 1

Кубица: Когда позвонили из Alfa, решил, что это у меня COVID

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.