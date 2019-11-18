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Формула 1 / Гран При Бразилии / Новость

Кубица извинился перед Ферстаппеном за эпизод на пит-лейне

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Кубица извинился перед Ферстаппеном за эпизод на пит-лейне
Автор:
, Редактор
18 нояб. 2019 г., 11:39

За инцидент, едва не стоивший пилоту Red Bull победы в Сан-Паулу, поляку присудили ему три штрафных бала и пятисекундный штраф.

К моменту своего первого пит-стопа на 21-м круге лидер гонки Ферстаппен успел догнать замыкающего пелотон Роберта Кубицу. После рекордной по времени смены шин голландец отъехал от своих механиков и направился к выезду с пит-лейна.

 

Неожиданно прямо перед Ферстаппеном со своего пит-стопа вырулил Кубица. Макс успел среагировать, но потерял из-за этого время. Он вернулся на трассу позади своего преследователя Льюиса Хэмилтона. На свежих шинах, голландец вскоре совершил обгон и вернул себе лидерство.

«Мне стыдно, так как я знаю, каково это, когда ты борешься за победу в гонке, – сказал Кубица после финиша. – Ведь когда-то и я лидировал в Ф1, и я понимаю, что подобных инцидентов быть не должно. Тем более неправильно, когда в этом участвуют пилоты Williams, вынужденные сражаться только друг с другом.

Я искренне извиняюсь. Но в тот момент я уже ничего не мог сделать, я его не видел».

Просмотрев эпизод, судьи признали Кубицу виновным в инциденте и наказали его тремя штрафными баллами. Они стали для поляка первыми в нынешнем сезоне. Кроме того, Кубица получил 5-секундный штраф, который отбыл во время следующего визита в боксы. Это никак не отразилось на позиции Роберта, так как он в любом случае финишировал последним.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Бразилии
Сессия Гонка
Пилоты Роберт Кубица
Автор Сергей Иванов

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