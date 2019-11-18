Кубица извинился перед Ферстаппеном за эпизод на пит-лейне

К моменту своего первого пит-стопа на 21-м круге лидер гонки Ферстаппен успел догнать замыкающего пелотон Роберта Кубицу. После рекордной по времени смены шин голландец отъехал от своих механиков и направился к выезду с пит-лейна.

Неожиданно прямо перед Ферстаппеном со своего пит-стопа вырулил Кубица. Макс успел среагировать, но потерял из-за этого время. Он вернулся на трассу позади своего преследователя Льюиса Хэмилтона. На свежих шинах, голландец вскоре совершил обгон и вернул себе лидерство.

«Мне стыдно, так как я знаю, каково это, когда ты борешься за победу в гонке, – сказал Кубица после финиша. – Ведь когда-то и я лидировал в Ф1, и я понимаю, что подобных инцидентов быть не должно. Тем более неправильно, когда в этом участвуют пилоты Williams, вынужденные сражаться только друг с другом.

Я искренне извиняюсь. Но в тот момент я уже ничего не мог сделать, я его не видел».

Просмотрев эпизод, судьи признали Кубицу виновным в инциденте и наказали его тремя штрафными баллами. Они стали для поляка первыми в нынешнем сезоне. Кроме того, Кубица получил 5-секундный штраф, который отбыл во время следующего визита в боксы. Это никак не отразилось на позиции Роберта, так как он в любом случае финишировал последним.