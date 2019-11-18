Кубица извинился перед Ферстаппеном за эпизод на пит-лейне
За инцидент, едва не стоивший пилоту Red Bull победы в Сан-Паулу, поляку присудили ему три штрафных бала и пятисекундный штраф.
К моменту своего первого пит-стопа на 21-м круге лидер гонки Ферстаппен успел догнать замыкающего пелотон Роберта Кубицу. После рекордной по времени смены шин голландец отъехал от своих механиков и направился к выезду с пит-лейна.
Неожиданно прямо перед Ферстаппеном со своего пит-стопа вырулил Кубица. Макс успел среагировать, но потерял из-за этого время. Он вернулся на трассу позади своего преследователя Льюиса Хэмилтона. На свежих шинах, голландец вскоре совершил обгон и вернул себе лидерство.
«Мне стыдно, так как я знаю, каково это, когда ты борешься за победу в гонке, – сказал Кубица после финиша. – Ведь когда-то и я лидировал в Ф1, и я понимаю, что подобных инцидентов быть не должно. Тем более неправильно, когда в этом участвуют пилоты Williams, вынужденные сражаться только друг с другом.
Я искренне извиняюсь. Но в тот момент я уже ничего не мог сделать, я его не видел».
Просмотрев эпизод, судьи признали Кубицу виновным в инциденте и наказали его тремя штрафными баллами. Они стали для поляка первыми в нынешнем сезоне. Кроме того, Кубица получил 5-секундный штраф, который отбыл во время следующего визита в боксы. Это никак не отразилось на позиции Роберта, так как он в любом случае финишировал последним.
Читайте также:
Предыдущая новость
Гонка в Бразилии прошла мимо меня. Расскажите все по-быстрому!
Следующая новость
Хэмилтон не захотел оправдываться перед судьями ради третьего места
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Бразилии
|Сессия
|Гонка
|Пилоты
|Роберт Кубица
|Автор
|Сергей Иванов
Кубица извинился перед Ферстаппеном за эпизод на пит-лейне
База данных
|Сессия
|Дата
|
Местное время
Ваше время
|Содержание
|Первая тренировка
|
пт 29 нояб.
пт 29 нояб.
|
01:00
13:00
|
|Вторая тренировка
|
пт 29 нояб.
пт 29 нояб.
|
05:00
17:00
|
|Третья тренировка
|
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
|
02:00
14:00
|
|Квалификация
|
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
|
05:00
17:00
|
|Гонка
|
вс 1 дек.
вс 1 дек.
|
05:10
17:10
|
Самое читаемое
Расписание
- Формула 1
- WEC
Партнер проекта