«Предсказать подобное невозможно». Кубица об обстоятельствах аварии
За всю пятницу на Гран При Бразилии Роберт Кубица проехал всего два полных круга – по его словам, это стало следствием максимально неудачного стечения обстоятельств.
Первый день уик-энда в Сан-Паулу выдался для польского пилота Williams максимально неудачным. Он вернулся на «Интерлагос» после девяти лет перерыва, но в первой тренировке отдал машину Николя Латифи, а в самом начале второй улетел с трассы и врезался в барьер.
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Как рассказал сам гонщик, к такому развитию событий привело сочетание факторов.
«Я не заезжал слишком далеко на бордюры, потому в самом начале просто не понял, что происходит, – объяснил он. – Я потерял контроль над машиной совершенно по-дурацки, уже на выходе из поворота. Но когда посмотрел повтор, то увидел, что прямо передо мной там проехал Haas [Кевина Магнуссена]. Он далеко сместился за бордюр и вынес облако водяных брызг. Это отлично видно на записи.
И когда я подъехал туда, левое переднее колесо оказалось на мокром участке. Делать что-то было уже поздно. Это был первый быстрый круг, у меня были жесткие шины. Все эти факторы. взятые вместе, отправили меня в стену».
Он добавил: «Сначала я подумал, что в машине что-то сломалось. Но нет, я просто потерял контроль из-за воды на трассе».
Кубица также отметил, что сложись обстоятельства иначе, неприятных последствий можно было бы избежать: «Всегда скверно, когда вы теряете тренировку, когда разбиваете машину. Но сегодня это именно вопрос невезения. Если бы я был ближе к нему [Магнуссену], то сам увидел бы брызги. Если бы подъехал туда на несколько секунд позже, инженер успел бы предупредить меня. Не повезло, но это гонки.
Случившееся стало для меня шоком, я не был к этому готов. Но предсказывать подобное сложно. Из машины авария не выглядела серьезной, хотя на такой скорости можно было ожидать более сильного удара. Шина и подвеска поглотили энергию».
В Williams подтвердили, что после аварии Кубице потребуется замена шасси. Так как она будет произведена до начала квалификации, гонщик не получит штрафа.
Дополнительная информация: Адам Купер
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Бразилии
|Сессия
|Вторая тренировка
|Пилоты
|Роберт Кубица
|Команды
|Williams
|Автор
|Александр Кабановский
«Предсказать подобное невозможно». Кубица об обстоятельствах аварии
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