Кубица допустил, что больше не сможет пилотировать машины Ф1

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Роберт Кубица смог вернуться в Формулу 1 спустя восемь лет после страшной аварии на раллийной трассе, едва не стоившей ему жизни. У польского гонщика до сих пор не восстановилась полная подвижность правой руки, однако за рулем Williams в сезоне-2019 он смог заработать одно очко и даже порой опережал своего напарника Джорджа Расселла.

После этого он договорился о роли резервного пилота в Alfa Romeo и за три года в общей сложности 12 раз садился за руль по ходу тренировок Гран При, а также на двух этапах осенью 2021-го подменял «поймавшего» коронавирус Кими Райкконена.

Программа Кубицы возможна благодаря поддержке спонсоров из PKN Orlen, однако о ее продолжении в 2023 года пока нет никакой информации. Alfa Romeo получит щедрые призовые от Ф1 после финиша на шестой позиции в Кубке конструкторов, при это команде будет важно накатывать своего молодого протеже Тео Пуршера из Формулы 2, что ограничит возможность Роберта вернуться в кокпит.

Роберт Кубица, запасной гонщик Alfa Romeo F1 Team Фото: Майкл Поттс / Motorsport Images

В Абу-Даби, где поляк провел первую тренировку, его спросили, станет ли эта сессия его последним появлением на трассе Ф1.

«Даже не знаю, – сказал гонщик. – Я остаюсь здесь только потому, что иногда получаю шанс проехать в качестве резервного пилота. Но мой выезд в этот уик-энд, похоже, станет последним.

Как вы знаете, Orlen была ключевым партнером Alfa Romeo, так что все зависит от них. Сначала нам самим надо решить, как действовать, а затем я, наверное, начну переговоры со всеми сторонами.

Останусь ли я в команде или перейду в другую, зависит от того, какую пользу я смогу принести. Оставаться только ради того, чтобы оставаться, я не хочу».

Говоря о возможности завершить карьеру, гонщик добавил: «Это меня устроит. Я всегда оставался реалистом. Честно говоря, мне уже 38 лет. Потому для меня не станет сюрпризом, если я больше никогда не получу возможности сесть за руль».