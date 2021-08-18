Кто заменит Переса в Red Bull? Все варианты

Пока Хельмут Марко продолжает уверять, что первым вариантом на 2022 год для него является сохранение нынешних пилотов, слухи о замене Серхио Переса появляются все чаще. И в них есть логика.

Чеко изначально брали с прицелом на титульную борьбу в этом году. Но во-первых, пока Перес явно не оправдал ожидания в плане отбора очков у Хэмилтона. В лучшем случае он мешает Mercedes бороться с Ферстаппеном двое против одного. А зачастую и оставляет Макса в одиночестве в этой борьбе.

Но даже если титульная борьба будет выиграна при помощи Переса, оставлять его на 2022 год не имеет большого смысла. Тот же Марко уже сказал, что после 2023-го ждать мексиканца в Red Bull не стоит – возраст не тот. А для чего оставлять ветерана в команде на сезон-два при полной смене регламента? Не для чего.

Так давайте вместе поищем ему замену.

Серхио Перес, Red Bull Racing Фото: Jerry Andre / Motorsport Images

Юные «быки»

Red Bull до Переса много лет нанимала только своих воспитанников. Но никогда не брала их сразу в главную команду. Ни Себастьян Феттель, ни Макс Ферстаппен не избежали предварительной обкатки в Фаэнце. Но итальянский журналист Джорджо Теруцци уверяет, что теперь доктор Марко готов рискнуть. Причем взять пилота не только из Формулы 2, но и из Формулы 3.

Кто же есть в загашнике у Red Bull? Лучшим по результатам сейчас кажется эстонец Юри Випс. Он проводит первый полный сезон в Ф2, уже одержал две победы и идет в чемпионате пятым. Результаты не бог весть какие, но не хуже, чем у Юки Цуноды в прошлом году. При этом, Випс выглядит намного стабильнее – в девяти последних гонках эстонец ни разу не вылетал из топ-8. Если бы не провальный стартовый этап в Бахрейне, Юри сейчас боролся бы за лидерство в чемпионате. Вполне возможно, что осенью так и будет.

Юри Випс, Dams Фото: Steven Tee / Motorsport Images

Другой кандидат из Ф2 – Лиам Лоусон, партнер Випса в Ф2. Если Юри хотя бы провел в серии вторую половину прошлого сезона, то Лиам – полный новичок. Что не помешало ему выиграть стартовую гонку сезона. Конечно, потом 19-летний новозеландец оказался не слишком стабилен, но он все еще идет в топ-8 в чемпионате.

Что еще важнее, Лоусона уже открыто хвалил сам Марко. В летний перерыв его вызвали в Милтон-Кинс для работы на симуляторе. И, конечно, оценки готовности к Ф1. Так что хотя пока по результатам Лоусон уступает Випсу, их шансы примерно равны.

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Есть еще Джехан Дарувала, но несмотря на пару подиумов в этом году индус кажется скорее участником программы той самой diversity, о которой столько говорит Льюис Хэмилтон, чем реальным претендентом на место в Red Bull. Или хотя бы AlphaTauri.

Но ограничиваться Ф2 не стоит. Тем более, что в Ф3 у Red Bull есть Деннис Хаугер. Норвежец просто уничтожает соперников в своей серии и на 90% гарантировал себе титул уже в первой половине сезона. Его повышение сразу до Ф1 выглядит рискованным шагом. Но ведь с Ферстаппеном получилось. И кого из молодежи ставить Максу в напарники, если не такого же вундеркинда? Не уверен, что шансы Хаугера сейчас самые высокие. Но они наверняка не ниже, чем у Випса и Лоусона.

Возвращенцы

Если Марко все-таки не рискнет сажать за руль дебютанта, то может положиться на пилотов, с которыми уже работал. Тем более, что и тут выбор достаточный – даже если не считать Даниила Квята!

Понятно, явнейшим кандидатом выглядит Пьер Гасли. Француз очень хорош в AlphaTauri, он заматерел за последние годы и на словах готов сдюжить в паре с Ферстаппеном.

Себастьян Фетельl, Aston Martin, Пьер Гасли, AlphaTauri Фото: Jerry Andre / Motorsport Images

Однако Гасли уже наговорил достаточно о том, как плохо с ним обращались в Red Bull, а Марко таких разговоров не прощает. Так что камбэк Пьера выглядит возможным, но все-таки маловероятным.

Алекс Элбон так покорно согласился пересесть из болида на симулятор, что теперь его шансы кажутся прискорбно малыми. Таец был не так, чтобы плох за рулем. Но и впечатлить не сумел. Его возвращения я бы ждал лишь в том случае, если Red Bull построит доминирующую машину, а Ферстаппену потребуется оруженосец. Иначе непонятно, для чего Алекс Red Bull.

Есть и третий вариант. На словах – лучший. Это Даниэль Риккардо. Австралиец никак не может справиться с непокорным нравом McLaren и все чаще вспоминает об уходе из Милтон-Кинс. Там, вроде бы, на него обиды тоже не таят. Так может, паре суждено воссоединиться?

Вряд ли в McLaren будут сильно против избавиться от дорогостоящего балласта. А в Red Bull по-прежнему считают Дэна лучшим из напарников Ферстаппена. Думается, команды могли бы даже поменяться пилотами. У Переса есть неудачный опыт в McLaren и он наверняка не прочь закрыть этот гештальт. А в Уокинге вряд ли откажутся от опытного гонщика, который в Red Bull показал готовность быть вторым номером. Ведь Ландо Норрису тоже скоро понадобится оруженосец.

Перебежчик

Наконец, есть еще один вариант, основанный на диких и неподтвержденных слухах. Это Валттери Боттас. Звучит до ужаса странно, но своя логика присутствует даже здесь.

С мотивацией Боттаса все понятно. Если его все же высадят из Mercedes – Red Bull его единственный шанс остаться в элите. Так что от финна я бы ждал согласия на любые условия команды.

Валттери Боттас, Mercedes F1 Фото: Steve Etherington / Motorsport Images

Что до мотивов Red Bull, то Боттас за годы в Mercedes доказал умение быть действительно хорошим вторым номером. Да, в этом году у Валттери все пошло наперекосяк. Но этому наверняка способствовало его шаткое положение и психологическое давление. В целом же Боттас почти всегда был максимально близок к Хэмилтону, отодвигал от Льюиса соперников и жертвовал собой ради напарника. Разве не такой напарник нужен Ферстаппену?

Правда, совсем не факт, что у Валттери получится совладать со строптивой машиной Red Bull. Но с ней уже несколько лет не может совладать никто, кроме Макса. Так что попробовать можно хоть Хаугера, хоть Боттаса. В зависимости от целей команды.