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Формула 1 Новость

Кто заменит Матешица? Новым боссом команд Ф1 стал спец по футболу

Компания Red Bull сделала объявление от том, как будет управлять своими активностями в Формуле 1 без своего создателя

Автор:
, главный редактор Motorsport-Total (Германия)
Кто заменит Матешица? Новым боссом команд Ф1 стал спец по футболу
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Спустя две недели после кончины основателя и совладельца концерна Red Bull Дитриха Матешица представители бренда официально перераспределили его функции, а том числе в отношении команд Red Bull Racing и AlphaTauri, выступающих в Формуле 1. 

Решено, что в будущем вопросами оперативного руководства, выбора стратегии и принятия ключевых решений будет заниматься не один человек. Эти функции поделят между тремя менеджерами. 

Как следует из заявления для СМИ, сын Матешица Марк проинформировал руководство компании, что решения «предложены отцом» и «поддержаны тайскими партнерами» – речь о семье Ювидхья, которая все это время была ключевым совладельцем бренда (у Матешица было лишь 49% акций).

Теперь для управления активами будет создан совет директоров с составе Франца Вацлавика (генерального директора по вопросам напитков), Александра Кирхмайра (финансового директора) и Оливера Минцлаффа (генерального директора по вопросам корпоративных проектов и инвестиций). Матешиц-младший назвал их «нашей дрим-тим».

Вся деятельность в Формуле 1, которая включает управление командами Red Bull Racing и Scuderia AlphaTauri, отходит в зону ответственности Минцлаффа – хотя к финансовым вопросам будет иметь отношение и Кирхмайр. 

Имя Оливера Минцлаффа известно немецким поклонникам спорта. Он возглавлял совет директоров футбольного клуба «Ред Булл Лейпциг», а до того руководил всеми программами бренда в Бундеслиге.  

Ранее он был неплохим бегуном на длинные дистанции и работал консультантом и менеджером в компании Puma. 

Как именно новая структура руководства скажется на командах Ф1, говорить пока сложно. Но источники сообщают, что как минимум первое время все точно останется без изменений – Матешиц, как известно, тоже редко вмешивался в каждодневную деятельность Red Bull Racing.

Дополнение: Red Bull Racing выпустила собственное заявление: «Мы рады узнать о назначении  Оливера Минцлаффа генеральным директором по вопросам корпоративных проектов и инвестиций после кончины Дитриха Матешица. Хотя в ежедневной работе команды не последует никаких перемен, мы с интересом ждем тесного сотрудничества с единомышленником, имеющим столь славную историю в элитном спорте».

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