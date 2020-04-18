Кто заменит Феттеля в Ferrari? Мы нашли 5 вариантов

Даниэль Риккардо

Австралиец выглядит самым очевидным кандидатом. У него есть скорость, репутация и итальянские корни. Сам Дэн не раз высказывал симпатии к Скудерии, а зимой у него истекает контракт.

Плюсов у Риккардо, на самом деле, куча. У него уживчивый характер, что поможет прижиться в ядовитой атмосфере Маранелло. По словам Берни Экклстоуна, там ничего не говорят в лицо, но все время плетут заговоры.

Даниэля любят болельщики. Для Ferrari это важно, ведь ее пилотами должны быть звезды и любимцы публики. Фактически, Риккардо сейчас одна из двух реальных звезд Формулы 1, не выступающих за топ-команду (о второй поговорим позже). А еще он просто очень сильный гонщик.

Судите сами: Дэн расправился с Феттелем в их совместный год, провел два в целом равных сезона с Ферстаппеном и показал Хюлькенбергу, чем топ-пилот отличается от крепкого середняка.

Даниэль Риккардо, Renault F1 Team Фото: Jack Ke

Но есть у австралийца и свои минусы. Главный из них – возраст. 30-летний Риккардо просто не может себе позволить ждать шанса: Дэн должен брать свое прямо сейчас. Уйдя в Renault, Даниэль надеялся стать лидером топ-команды еще до того, как она выйдет в топ. Но с переносом нового регламента откладывается и прогресс Энстоуна. Вариантов у Дэна всего два: подписывать контракт с Renault еще минимум на три года (раньше они в лидеры не выйдут) или бежать уже сейчас.

В чем же минус? В том, что Риккардо явно не будет подыгрывать восходящей звезде Шарля Леклера. Австралиец должен рвать и метать, чтобы вернуться в статус претендента на титул. Но сможет ли он?

Пример Red Bull показал, что когда команда явно ставит на другого парня, Дэн предпочитает уйти. Ferrari сейчас явно ставит на Леклера. По силам ли австралийцу перетянуть симпатии и на трассе доказать, кто первый номер?

В общем, Риккардо сразу и лучший, и худший вариант. Он готов быть лидером прямо сейчас, но вряд ли готов ждать, пока лидерство придет к нему в руки.

Карлос Сайнс

Еще один воспитанник программы Red Bull, покинувший систему из-за Макса Ферстаппена. Карлосу откровенно не повезло с возрастом – он не успел попасть в Ф1 во время прихода Феттеля и Леклера, а потом уступал очередь более молодым Квяту и Ферстаппену. Да, Макс и Карлос пришли в чемпионат мира в один год, но голландца объявили раньше.

Как и в младших сериях, в Формуле 1 Сайнс-младший долго запрягал. Из-за этого испанец лишился шансов на место в Red Bull, сбежал в Renault, проиграл Хюлькенбергу, но все-таки попал в McLaren. Талант Карлоса видно было давно, но к результату он привел лишь в прошлом году: испанец по заслугам стал «лучшим из остальных», обставив обоих вторых пилотов Red Bull.

Карлос Сайнс, McLaren Racing Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

Карлосу, в общем-то, незачем идти в Ferrari. Он лидер в элитной команде, которая сейчас не на вершине, но наверняка скоро на нее вернется. В отличие от Риккардо, Сайнс может еще пару-тройку лет подождать, оставаясь на пике формы. Но и тут есть свои «но».

В Уокинге Карлос соседствует с Ландо Норрисом, местным любимцем и надеждой британских гонок. А практика показывает, что сочетание испанского лидера и британского таланта в McLaren к добру не приводит.

Шутки шутками, но мало кто сомневается, что при прямом столкновении команда выберет Норриса. А к тому времени, как McLaren будет биться за титулы, Ландо как раз выйдет на пик (если вообще выйдет). Поэтому мгновенный прыжок в топ-команду для Карлоса имеет смысл.

Что до Ferrari, то здесь могут увидеть в Сайнсе надежного бойца, который почти всегда берет максимум возможных очков. Другое дело, что Карлос не показывал умения прыгать выше головы. А без этого навыка сейчас в Скудерии за личный титул не зацепишься. Зато в Кубке конструкторов такой стабильный боец был бы неоценим. Да и с Леклером, наверняка, отношения у Сайнса были бы лучше, чем у Феттеля.

В целом, Сайнс – вариант надежный, но не звездный. Он наверняка будет достойным соперником Леклеру, если в Маранелло построят лучшую машину. Но вряд ли сможет выигрывать гонки у более быстрых болидов.

Мик Шумахер

Пандемия ударила по гоночному миру в самый неудачный для Мика момент. Сын семикратного чемпиона уже показывал, что набирает оптимальную форму на второй год в серии. И после прошлогоднего десятого места и одной победы в Формуле 2 от Шумахера-младшего потихоньку начали ждать первого места и десяти побед. Однако как скажется на немце скомканный сезон, предсказать трудно.

Приглашение Мика в Маранелло выглядит самоочевидным: сюда и Феттеля брали на роль «нового Шумахера». Почему же не взять настоящего нового Шумахера? Талант немца пока трудно оценить, но что бы он ни говорил, а его фамилия уже многое значит. Мы же знаем, как в Ferrari любят хайп?

Мик Шумахер, Prema Racing Фото: Джо Портлок / Motorsport Images

Переход Мика в Формулу 1 и сразу в Скудерию казался логичным при смене регламента. Новичок осваивал бы правила наравне со всеми остальными, что снизило бы потери при адаптации. Теперь же ситуация поменялась. Нужно ли тянуть молодого парня в Ф1 в год перед сменой регламента? Тем более, сразу в Маранелло.

В такой ситуации вполне разумно было бы оставить еще на год Феттеля, а Мика либо подержать в Формуле 2, либо отправить в Alfa Romeo. Но будет ли Себастьян подписывать однолетний контракт? Разве что Андреа Аньелли лично поклянется предоставить ему самый быстрый болид.

Кими Райкконен

А вот и вариант на тот случай, если Шумахера в Маранелло запланируют на 2022-й, а Феттель не захочет оставаться на год. Кими – вторая полноценная звезда Ф1 вне топ-команд. Его до сих пор любят болельщики, и как показывает первая половина прошлого сезона, он все еще быстр.

Райкконен наслаждается карьерой в Alfa Romeo. Там не надо пропускать напарника, можно вести борьбу с десятком соперников, и никто не заставляет ходить на светские приемы. Но если финну предложат напоследок проехать в потенциально чемпионской машине, он вряд ли откажется.

Кими Райкконен, Alfa Romeo Racing Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Кими стабилен и умеет работать на команду, у него есть имя и репутация. Правда, прошлую осень финн откровенно провалил, и пока трудно судить, было дело в машине, или начал сказываться возраст. Каким финн будет к 2022 году – тем более непонятно.

И еще: одно дело работать на четырехкратного чемпиона мира Феттеля, и совсем другое помогать юному Леклеру. Вдруг Кими взбрыкнет? Мы бы на это, конечно, посмотрели. Но вот Маттиа Бинотто уже наверняка насмотрелся.

Фернандо Алонсо

Самый безумный вариант, который мог прийти вам в голову. Да, 73-летний Эмерсон Фиттипальди или водитель маршрутки Ашот подошли бы лучше. Да, Нандо разрушает все команды вокруг себя, и с ним уже мало кто хочет работать. Но черт возьми, это же вариант мечты.

Мы не знаем, в какой Алонсо форме и на что он сейчас реально способен. К 2021-му в его карьере будет двухлетняя пауза, которую не компенсирует никакие «Дакары» и «Инди 500». И перед уходом он больше занимался болтовней, а победу над Стоффелем Вандорном вообще нельзя считать достижением. Но это все еще Фернандо Алонсо.

Фернандо Алонсо, Toyota Gazoo Racing, Toyota Hilux (№310) Фото: A.S.O.

Если испанец где и должен получить второй (на самом деле, примерно пятый) шанс, то в Ferrari. Там, где он лично проиграл как минимум два чемпионата. Там, где он ближе всего в карьере был к настоящему величию, но не смог до него дотянуться.

Если Нандо сохранил хотя бы 70% навыков, то он и сейчас войдет в топ-5 лучших пилотов мира. Мотивации у него хватит на троих, любви болельщиков – на десяток.

Конечно, нанимая Алонсо Бинотто пришлось бы заодно нанять себе личного кардиолога. Зато он мог бы стать тем парнем, который все-таки принес Фернандо третий титул. С таким входят в историю. С равной вероятностью в историю можно и вляпаться. Риккардо – лучший вариант Ferrari, но в то же время худший. Алонсо – ужасный вариант, но в то же время невероятно заманчивый.