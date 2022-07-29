Кто займет место Феттеля? Брандл сделал свой прогноз
Известный эксперт поделился мнением о том, кого возьмут в Aston Martin вместо четырехкратного чемпиона мира
В четверг накануне Гран При Венгрии Себастьян Феттель объявил, что нынешний чемпионат Ф1 станет для него последним в карьере. Это неизбежно привело к многочисленным разговорам о том, кого Aston Martin пригласит на место немца в 2023 году.
С одной стороны, команда из хвоста пелотона едва ли привлечет ведущих пилотов, но с другой – в Ф1 и за ее пределами немало тех, кто был бы не прочь сесть за руль зеленой машины.
Свой прогноз о возможных кандидатах и их шансах сделал экс-пилот чемпионата мира и эксперт Sky Sports Мартин Брандл. По его мнению, выше всего сейчас шансы двух гонщиков.
«Дискуссии о том, кто заменит Себа, начались немедленно. Так работает этом бизнес, – объяснил Брандл. – Я считаю, что Фернандо [Алонсо] уже практически договорился с Alpine, а Пиастри, скорее всего, получит место в Williams.
Элбон? Я полагаю, что если Риккардо все же останется в McLaren, то Элбон и де Врис выглядят главными кандидатами».
Примечательно, что британский специалист не упомянул Мика Шумахера, которого также включают в число потенциальных претендентов на место в Aston Martin.
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