Кто займет место Феттеля? Брандл сделал свой прогноз

Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

В четверг накануне Гран При Венгрии Себастьян Феттель объявил, что нынешний чемпионат Ф1 станет для него последним в карьере. Это неизбежно привело к многочисленным разговорам о том, кого Aston Martin пригласит на место немца в 2023 году.

С одной стороны, команда из хвоста пелотона едва ли привлечет ведущих пилотов, но с другой – в Ф1 и за ее пределами немало тех, кто был бы не прочь сесть за руль зеленой машины.

Свой прогноз о возможных кандидатах и их шансах сделал экс-пилот чемпионата мира и эксперт Sky Sports Мартин Брандл. По его мнению, выше всего сейчас шансы двух гонщиков.

«Дискуссии о том, кто заменит Себа, начались немедленно. Так работает этом бизнес, – объяснил Брандл. – Я считаю, что Фернандо [Алонсо] уже практически договорился с Alpine, а Пиастри, скорее всего, получит место в Williams.

Элбон? Я полагаю, что если Риккардо все же останется в McLaren, то Элбон и де Врис выглядят главными кандидатами».

Примечательно, что британский специалист не упомянул Мика Шумахера, которого также включают в число потенциальных претендентов на место в Aston Martin.