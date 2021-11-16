Кто вы, мистер Чжоу? Рассказываем про новичка Alfa Romeo

Формула 1 продолжает расширение в Азию. Да, Гран При Вьетнама, кажется, сорвался навсегда, а в Японию чемпионат не приезжал с 2019 года – зато следующей весной на старте гонки Ф1 впервые появится китайский гонщик! В 2022 году за Alfa Romeo будет выступать Гуаньюй Чжоу. Пилот, которого так долго ждали в Ф1 – что, кажется, уже и перестали ждать.

Кто такой Чжоу для Ф1?

Чжоу 22 года, но на радаре Ф1 он уже давно. К примеру, успел засветиться сразу в двух юниорских программах: в 2014 году, еще выступая в картинге, китаец стал членом молодежной академии Ferrari – а в 2019-м перебрался под крыло Renault. По словам гонщика, французы пообещали ему более быстрый темп освоения техники Ф1, чем могли предложить итальянцы.

И не обманули: Чжоу сразу стал пилотом по развитию в команде Ф1. И за следующие три года смог опробовать сразу четыре болида: машины 2017 и 2018 года на частных тестах (которые прошли на трех разных трассах), автомобиль 2020 года на традиционных тестах молодых пилотов по окончании сезона – и, наконец, самый современный автомобиль на первой тренировке недавнего Гран При Австрии.

Для сравнения: Роберт Шварцман в течение двух последних лет тоже выступает в Ф2, в прошлом году опередив более опытного Чжоу с первой попытки – но пока сидел за руль лишь болидов двухлетней давности. Впрочем, эта статья все-таки не о Роберте...

Кто такой Чжоу для младших серий?

Понятно, что попасть в Ф1 без выступлений в младших сериях невозможно. Вот только Гуанью не был в них особенно успешен. Дебютировав в итальянской Ф4 в 2015 году, за семь лет китаец выиграл лишь одну серию – азиатскую Ф3 прошедшей зимой. Этот турнир известен как простой способ добыть лишние баллы для суперлицензии, поэтому из сколько-то известных соперников там были лишь Джехан Дарувала да Рой Ниссани.

Опять же, стоит обратить внимание и на продолжительность карьеры Чжоу в младших формулах. Даже Никита Мазепин – которого многие в начале сезона считали недостаточно квалифицированным для Ф1 – прошел этот путь за шесть лет, на год быстрее Джоу. А Шарль Леклер, Ландо Норрис и Юки Цунода (или Оскар Пиастри, которого многие болельщики и эксперты хотели бы видеть в Ф1 вместо самого Чжоу) уложились и вовсе в четыре.

В «настоящей» Ф3 Чжоу за три года выиграл две гонки и не поднялся выше восьмого места в таблице. Проблемой было то, что несмотря на поддержку лучшей молодежной команды Prema, гонщик не добился прогресса на второй сезон в серии. На третий год скорость в гонках удалось повысить, но с квалификациями по-прежнему не складывалось – да еще и аварии вмешались.

«Этот год был самым сложным, – говорил потом сам Чжоу. – Я мог выиграть, почти вышел в лидеры в первой части сезона, но потом все пошло под откос».

В Формуле 2 китайский пилот взял пять подиумов в первый сезон, впечатлив как свою команду UNI Virtuosi, так и наблюдателей со стороны. Но как и в Ф3, добиться прогресса на второй год не получилось. Пилот был стабилен и к пяти подиумам прибавил одну победу, но на фоне Шумахера, Илотта или Мазепина смотрелся откровенно блекло.

Нынешний год – лучший для Гуанью с 2015-го. Но тоже вызывает вопросы. С одной стороны, второе место в чемпионате можно считать прорывом (с тремя победами) . С другой, Чжоу проигрывает партнеру по программе подготовки Renault Оскару Пиастри, для которого нынешний сезон в Ф2 – дебютный. Причем в начале сезона китаец достаточно уверенно лидировал в турнире, но потом растерял весь отрыв.

Вдобавок Чжоу отличился на последнем этапе в Сочи, где перед одной из гонок не смог добраться даже до стартовой решетки, потеряв контроль над болидом на мокрой трассе.

Утешаться оставалось тем, что машина китайца лишь заглохла – в то время как второй пилот UNi Virtuosi Фелипе Другович по пути на старт разбил свой болид. Плюс Пиастри в той гонке тоже остался без очков. Но шанс сократить разрыв Чжоу упустил, да и в целом для претендента на титул такой финт – ошибка недопустимая.

Кто такой Чжоу на трассе?

Точно не самый яркий пилот. Китаец, пожалуй, не так спокоен, как Мик Шумахер, но до яркости и агрессии Юки Цуноды или Артема Маркелова лучших лет ему далеко. Он идет в борьбу достаточно смело и осуществляет обгоны даже в сложных для этого местах, но всегда старается сработать абсолютно чисто. И почти всегда это удается.

С одной стороны, такая чистота маневров говорит об идеальном чувстве машины и пространства на трассе. С другой, в младших сериях, где пилотам положено выходить за грань и ошибаться, чтобы нащупать свой стиль, Чжоу кажется чрезмерно сдержанным. Хотя сравнения со стилем езды Дэна Риккардо от некоторых экспертов намекают, что при случае Гуанью не откажется от нестандартного атакующего маневра.

Еще один момент, который отмечали за Чжоу в младших сериях – умение моментально прогревать шины и использовать весь их потенциал на одном быстром круге. Правда, статистика этого не подтверждает: за три года в Ф2 китаец взял лишь три поул-позиции.

Кто стоит за переходом Чжоу в Ф1?

В сентябре автоспортивные СМИ взорвались новостями про 30 млн евро, которые за найм Чжоу предлагают его спонсоры. Сумма действительно огромная, даже для больших команд – а уж Alfa Romeo она компенсирует минимум 30 % годового бюджета. Но кто же готов столько заплатить за пилота?

Дела Чжоу ведет компания GP Sports Management, которую возглавляет Джулиан Джакоби, бывший менеджер Алена Проста и Айртона Сенны. Компания взялась за Гуаньюя, еще когда ему было 12 лет, до попадания пилота в академию Ferrari. Достоверно не известно, повлияли ли связи Джакоби на продвижение Чжоу сперва в структуру Скудерии, а затем в Renault – но такой вариант выглядит весьма вероятным.

Сама по себе GP Sports Management тесно связана с китайским капиталом и представляет его интересы в заграничных автоспортивных проектах. Компания связана с China Media Capital, инвестиционным фондом из Шанхая, который владеет, например, командой Формулы Е Techeetah (один год Чжоу числился в этом коллективе пилотом-испытателем).

CMC вкладывает деньги в широкий спектр проектов, от парков развлечений и кинокомпании Warner Bros. до калифорнийских стартапов, которые работают с виртуальной реальностью. Суммы сделок исчисляются сотнями миллионов долларов, а потому – щедрое предложение по Чжоу не выглядит чем-то странным.

А раньше китайцев в Формуле 1 точно не было?

На старте гонок – нет. Но среди участников Гран При один пилот из Поднебесной был: лет десять назад некто Ма Циньхуа принял участие в пяти пятничных тренировках в составе пары команд-аутсайдеров. Кстати, он же сыграл и важную роль в карьере Чжоу. 11-летний пилот обратил на себя внимание более опытного соотечественника, выиграв все до единого этапы одного из юниорских чемпионатов по картингу – и именно по наводке Циньхуа представители GP Sports Management согласились сделать Чжоу одним из своих подопечных. Скорый дебют китайца в Ф1 сделает всех этих людей соавторами исторического события (какие бы результаты ни показал пилот). Впрочем, такая историческая гонка будет только одна – и в оставшихся 22-х гонщику надо будет найти новые способы порадовать соотечественников, спонсоров и руководство Alfa Romeo.

Ма Цинхуа во время выступлений в Формуле Е. В электрическом чемпионате китаец успехов не добился – а вот в кузовном чемпионате мира WTCC в составе Citroen выиграл две гонки и закончил один из сезонов на 4-м месте Фото: Motorsport Images