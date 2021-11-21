Кто виноват в проблемах Мазепина в Катаре? Босс Haas ответил

Два первых дня Гран При Катара принесли Никите Мазепину мало позитивных эмоций: он повредил машину о поребрик, потерял одну тренировку из-за замены шасси, а вторую – в результате проблем с блоком управляющей электроники.

После этого гонщик повредил в квалификации переднее крыло и серьезно отстал от соперников, так как те успели гораздо лучше освоиться на «Лосаиле».

Комментируя ситуацию, в которую попал россиянин, глава его команды Haas Гюнтер Штайнер ни с кого не стал снимать вины в таком неудачном развитии событий.

«Он повредил шасси, на его замену ушел вчерашний вечер, а заканчивали мы уже [в субботу] утром, – рассказал Штайнер на медиа-сессии. – Все было в порядке, но когда машина выехала из гаража, у нее работали только четыре цилиндра.

Пришлось возвращать ее и искать причину, чтобы быстро устранить ее. Но сделать это не удалось – понять, что случилось, не вышло. Тогда решено было снять мотор и заменить все жгуты с проводкой, электронный блок управления и то, что еще можно заменить. Парни блестяще справились с этим и успели вовремя.

Но на этой трассе вам особенно важна уверенность в машине, так как тут много быстрых поворотов. А откуда ей взяться, если не ездить? Никита смог поездить только в пятницу утром. Так что лучшее, что он мог сделать – это избежать новых проблем. Но, как вы знаете, он выехал и на первом комплекте шин сломал переднее крыло. А после этого ему пришлось заехать на взвешивание.

Знаете, это такой уик-энд, когда происходит все то, чего вам особенно не хочется. Все закончилось так, как закончилось, но это часть обучения. Порой что-то идет не так, и ты огорчаешься. Но после этого все становится еще хуже. Но пока весь уик-энд выглядит именно так».

На прямой опрос, есть ли вина самого Мазепина во всех тех проблемах, которые с ним произошли, Штайнер ответил: «Частичная. Знаете, вы сами хозяева своей удачи. Но должен добавить, что в этот раз многие повредили машины – и в четвертом повороте, и в пятом, и в 15-м. Я имею в виду повреждения днища.

Знаю, что кое у кого даже закончились запасные части. У нас повреждения не столь масштабны, но шасси, к сожалению, оказалось сломано. Потом эти непонятные проблемы с мотором…

Знаете, когда все покатилось под гору, сложно остановить этот процесс. Тут уж ничего не поделать. Но должен сказать, в этом сезоне у нас было не так много сходов в гонках. Кажется, один, из-за гидравлики, но даже не вспомню, в какой гонке (в действительности два, в Мазепина в Зандфорте и у Шумахера в Сочи – прим.ред.). Но в остальном машина вполне надежна, ведь она по сути прошлогодняя. Но ты знаешь, что подобное может произойти. Ничего приятного тут нет, но это часть нашей работы».

Никита Мазепин, Haas VF-21 Фото: Джерри Андре / Motorsport Images

Штайнер добавил, что пока нельзя сказать, получится ли отремонтировать поврежденное в пятницу шасси.

«Мы изучаем этот вопрос, – объяснил тиролец, отвечая на вопрос Motorsport.com. – Повреждение серьезное, но кажется, исправить его все же возможно. Надо просто понять, если отправить его на базу и починить, то когда мы сможем получить его обратно. Ведь в будущем году эти шасси же не пригодятся.

Но могу сказать, что у нас точно есть еще одно запасное шасси. немного запутался в номерах и не могу точно сказать, на каком именно сейчас выступает Никита. Есть люди, которые разбираются в этом лучше меня. Но как по мне, все они одинаковые, эти шасси. Я уже не раз говорил об этом. А с этим мы посмотрим, реально ли починить его в срок».

Участникам Ф1 после Гран При Катара осталось провести этапы в Саудовской Аравии (3-5 декабря) и ОАЭ (10-12 декабря).

Дополнительная информация: Олег Карпов