На первом круге в Монако Мик Шумахер пошел в силовую атаку на своего партнера по Haas Никиту Мазепина и смог отыграть позицию к шпильке «Фэрмонт». Чуть позже, когда началась волна пит-стопов, Себастьян Феттель и Пьер Гасли оказались бок о бок на подъеме к казино – и немцу удалось выйти вперед.

Эти два момента стали, пожалуй, самыми яркими за всю гонку.

Однако тем, кто следил за гонкой по телевизору, не удалось увидеть полностью ни одну из ситуаций. В начале гонки режиссер трансляции предпочел сменить план, а во втором случае прервал борьбу на подъеме «Бо Риваж» повтором небольшой ошибки Лэнса Стролла. Увидеть развязку сражения Феттеля с Гасли не получилось даже в повторе.

Неудивительно, что болельщики начали критиковать Ф1 за уровень трансляции. Однако, как оказалось, в данном случае виновны вовсе не промоутеры.

«Полный контроль над показом гонки имеет Автоклуб Монако, – объяснил по просьбе Motorsport-Magazin официальный представитель FOM. – Мы никак не влияем ни на расстановку операторов, ни на их работу. Однако мы сообщим им о полученных отзывах».