Вы тоже не в восторге от показа гонки в Монако? Ф1 нашла виновных
Воскресенье в княжестве и так выдалось небогатым на события – но даже то немногое, что происходило на трассе, не попало в телеэфир
На первом круге в Монако Мик Шумахер пошел в силовую атаку на своего партнера по Haas Никиту Мазепина и смог отыграть позицию к шпильке «Фэрмонт». Чуть позже, когда началась волна пит-стопов, Себастьян Феттель и Пьер Гасли оказались бок о бок на подъеме к казино – и немцу удалось выйти вперед.
Эти два момента стали, пожалуй, самыми яркими за всю гонку.
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Однако тем, кто следил за гонкой по телевизору, не удалось увидеть полностью ни одну из ситуаций. В начале гонки режиссер трансляции предпочел сменить план, а во втором случае прервал борьбу на подъеме «Бо Риваж» повтором небольшой ошибки Лэнса Стролла. Увидеть развязку сражения Феттеля с Гасли не получилось даже в повторе.
Неудивительно, что болельщики начали критиковать Ф1 за уровень трансляции. Однако, как оказалось, в данном случае виновны вовсе не промоутеры.
«Полный контроль над показом гонки имеет Автоклуб Монако, – объяснил по просьбе Motorsport-Magazin официальный представитель FOM. – Мы никак не влияем ни на расстановку операторов, ни на их работу. Однако мы сообщим им о полученных отзывах».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Монако
|Автор
|Александр Кабановский