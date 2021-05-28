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Формула 1 / Гран При Монако Новость

Вы тоже не в восторге от показа гонки в Монако? Ф1 нашла виновных

Автор:
, Ответственный редактор

Воскресенье в княжестве и так выдалось небогатым на события – но даже то немногое, что происходило на трассе, не попало в телеэфир

Вы тоже не в восторге от показа гонки в Монако? Ф1 нашла виновных

На первом круге в Монако Мик Шумахер пошел в силовую атаку на своего партнера по Haas Никиту Мазепина и смог отыграть позицию к шпильке «Фэрмонт». Чуть позже, когда началась волна пит-стопов, Себастьян Феттель и Пьер Гасли оказались бок о бок на подъеме к казино – и немцу удалось выйти вперед.

Эти два момента стали, пожалуй, самыми яркими за всю гонку. 

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Однако тем, кто следил за гонкой по телевизору, не удалось увидеть полностью ни одну из ситуаций. В начале гонки режиссер трансляции предпочел сменить план, а во втором случае прервал борьбу на подъеме «Бо Риваж» повтором небольшой ошибки Лэнса Стролла. Увидеть развязку сражения Феттеля с Гасли не получилось даже в повторе. 

Неудивительно, что болельщики начали критиковать Ф1 за уровень трансляции. Однако, как оказалось, в данном случае виновны вовсе не промоутеры. 

«Полный контроль над показом гонки имеет Автоклуб Монако, – объяснил по просьбе Motorsport-Magazin официальный представитель FOM. – Мы никак не влияем ни на расстановку операторов, ни на их работу. Однако мы сообщим им о полученных отзывах».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Монако
Автор Александр Кабановский

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