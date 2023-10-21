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Кто виноват, что Перес помешал Максу в квалификации? Марко ответил

Как рассказал гоночный консультант, два пилота оказались рядом на трассе по ходу финального сегмента пятничной сессии из-за просчета команды

Александр Кабановский
Автор Александр Кабановский
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Макс Ферстаппен, Red Bull RB19

Макс Ферстаппен, как и положено действующему чемпиону, начинал квалификацию в Остине в статусе фаворита. Однако в финале сессии все пошло совсем не так, как хотелось бы лидеру Red Bull и его многочисленным поклонникам. 

В самом конце первой быстрой попытки на пути голландца в неудачном месте попался его партнер по команде Серхио Перес. И хотя тот отрулил в сторону, это все равно испортило круг Макса, который стал ругаться по радио. 

После этого Ферстаппену пришлось рисковать во второй попытке, он заблокировал колеса в первом повороте, а следом и вовсе уехал за белую линию в 19-м – так что будет стартовать только шестым. 

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По словам гоночного консультанта Red Bull Хельмута Марко, в случившемся нет вины Переса. 

«Мы изначально понимали, что борьба в этот раз будет упорной, – рассказал австриец в интервью ServusTV. – На первом быстром круге Чеко оказался на пути Макса. Это стало следствием ошибки в наших коммуникациях. 

Вторая попытка началась [для Ферстаппена] с блокировки колес, а в итоге он вместо поула оказался на шестой позиции. Ничего приятного в этом нет».

Говоря о том, почему в Остине у Red Bull нет той скорости, которая позволяла легко опережать соперников прежде, консультант заметил: «Здесь кочковатый асфальт, и по нам это ударило сильнее, чем по остальным, из-за невозможности использовать тот уровень дорожного просвета, на который мы рассчитывали».

Комментируя девятый результат Переса, Марко не стал критиковать гонщика. Напротив, отметил, что «тот явно смог прибавить» по сравнению с последними Гран При и «в гонках всегда смотрится лучше, чем в квалификациях».

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Серхио Перес, Red Bull RB19

Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images

Серхио Перес, Red Bull RB19

Говоря о шансах Макса, австриец также был вполне оптимистичен. 

«Соперники впереди него быстры, так что гонка станет непростой, – объяснил Марко. – Но на длинных сериях мы наверняка сможем отыграться. В воскресенье, к тому же, будет еще жарче, так что износ шин проявит себя. Как известно, мы сильны в этом компоненте». 

Ферстаппен выиграл два последних Гран При в Остине, да и вообще ни разу, даже выступая за Toro Rosso, не финишировал на этой трассе ниже четвертой позиции. 

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