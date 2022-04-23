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Формула 1 Новости

Кто в Ф1 хочет мотор Audi? Боссы трех команд ответили

В Aston Martin, Williams и Haas подтвердили, что готовы к переговорам с новым поставщиком силовых установок

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Кто в Ф1 хочет мотор Audi? Боссы трех команд ответили
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Несколько недель назад совет директоров группы Volkswagen официально одобрил участие концерна в качестве поставщика силовых установок для Формулы 1. Предполагается, что он присоединится к чемпионату с 2026 года, когда вступит в силу новый регламент на двигатели.

По слухам, Volkswagen придет сразу с двумя брендами. Так, Porsche будет поставлять силовые установки для Red Bul. Вторым брендом станет Audi.

Предполагалось, что Audi станет совладельцем команды McLaren, однако стороны вроде бы не сошлись в цене. Новые слухи называют возможным партнером команду Sauber, которая сейчас выступает под брендом Alfa Romeo. В свою очередь интерес к сотрудничеству с Audi вроде бы выражал владелец Aston Martin Лоуренс Стролл.

На пресс-конференции глав команд в Имоле об этом спросили руководителей сразу трех коллективов, которые используют сторонние силовые агрегаты.

«Я думаю, любая команда, за которой не стоит собственный поставщик силовых установок, заинтересована в таком сотрудничестве, – сказал глава Aston Martin Майк Крак. – Так что я бы соврал, если бы сказал, что наша команда не заинтересована хотя бы в переговорах по этому вопросу».

«То же можно сказать и про нас, – заявил руководитель Williams Йос Капито, который в прошлом сам возглавлял спортивную программу Volkswagen. – Но я так понял, что окончательного решения они пока не приняли, они лишь решили, что продолжат изучать такую возможность. А это две разные ситуации».

«Я совершенно согласен с Майком, что любой из нас хотел бы как минимум начать переговоры с ними, – ответил глава Haas Гюнтер Штайнер. – Но к моей команде пока никто не обращался».

Дополнительная информация: Адам Купер

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