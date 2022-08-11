Кто угрожает Мику Шумахеру в Ф1? Ральф назвал имя
По мнению дяди пилота Haas, главным претендентом на дебют в Формуле 1 является Фелипе Другович
Мик Шумахер неплохо смотрелся в прошлом сезоне Формулы 1, выступая за команду Haas вместе с Никитой Мазепиным. Но в 2022 году Мазепина сменил Кевин Магнуссен, который сам не считался пилотом высшего уровня.
Несмотря на это, в начале сезона Магнуссен превзошел своего молодого напарника как в квалификациях, так и в гонках. В свою очередь Мик проводил второй сезон подряд без единого очка, но на сей раз на болиде, который позволял регулярно финишировать в десятке, что и доказал Магнуссен.
В последних гонках Мику, наконец, удалось найти скорость. И тем не менее, слухи о том, что это его последний сезон в Ф1 продолжают существовать.
«Мик слабо начал сезон, если сравнивать с Кевином Магнуссеном, – признал дядя гонщика, бывший пилот Ф1 Ральф Шумахер. – Потом ему наконец удалось найти скорость, и он сделал это очень вовремя.
В Венгрии он выступил весьма достойно, учитывая, что его болид не получил обновлений. Не нужно было ожидать от него большего. Он уже показал, что может быть быстрым на болиде Haas. И, надеюсь, добьется большего после обновления машины.
Однако я не исключаю, что Мику полезно будет сменить команду, чтобы показать, что он быстр и на другой технике. Тем более, что снизу его поджимают молодые пилоты. В Формуле 2 сейчас есть гонщики, у кого есть и скорость, и спонсорские деньги. Например, Фелипе Другович. Он уже провел достаточно лет в Ф2 и явно хочет перейти в Формулу 1».
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