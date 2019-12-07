«Кто-то должен выбивать их машины». Джордан дал совет, как победить Mercedes
По мнению бывшего владельца команды Формулы 1, в 2020 году расстановка сил в чемпионате не изменится.
Команда Mercedes выиграла шестой Кубок конструкторов подряд, повторив рекорд Ferrari. В следующем году технический регламент чемпионата практически не изменится, так что Mercedes считается лидером и на 2020 год.
По крайней мере в этом совершенно убежден бывший владелец команды Jordan Формулы 1 Эдди Джордан.
«В следующем сезоне оппонентом Mercedes будет команда Red Bull и лично Макс Ферстаппен, – цитирует Джордана немецкое издание Auto Bild. – Однако именно Mercedes останется лидером, на которого все станут равняться.
Чтобы победила не Mercedes, эта команда должна покинуть чемпионат. Ну или нужно, чтобы кто-то выбивал болиды Mercedes с трассы в каждой гонке. Эта команда выиграла все титулы с начала гибридной эры. И пока правила не изменятся, я не вижу, чтобы у кого-то появился шанс их победить».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Эдди Джордан
|Автор
|Сергей Иванов
«Кто-то должен выбивать их машины». Джордан дал совет, как победить Mercedes
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