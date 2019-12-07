«Кто-то должен выбивать их машины». Джордан дал совет, как победить Mercedes

Команда Mercedes выиграла шестой Кубок конструкторов подряд, повторив рекорд Ferrari. В следующем году технический регламент чемпионата практически не изменится, так что Mercedes считается лидером и на 2020 год.

По крайней мере в этом совершенно убежден бывший владелец команды Jordan Формулы 1 Эдди Джордан.

«В следующем сезоне оппонентом Mercedes будет команда Red Bull и лично Макс Ферстаппен, – цитирует Джордана немецкое издание Auto Bild. – Однако именно Mercedes останется лидером, на которого все станут равняться.

Чтобы победила не Mercedes, эта команда должна покинуть чемпионат. Ну или нужно, чтобы кто-то выбивал болиды Mercedes с трассы в каждой гонке. Эта команда выиграла все титулы с начала гибридной эры. И пока правила не изменятся, я не вижу, чтобы у кого-то появился шанс их победить».



