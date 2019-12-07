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Формула 1 / Новость

«Кто-то должен выбивать их машины». Джордан дал совет, как победить Mercedes

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«Кто-то должен выбивать их машины». Джордан дал совет, как победить Mercedes
Автор:
, Редактор
7 дек. 2019 г., 10:58

По мнению бывшего владельца команды Формулы 1, в 2020 году расстановка сил в чемпионате не изменится.

Команда Mercedes выиграла шестой Кубок конструкторов подряд, повторив рекорд Ferrari. В следующем году технический регламент чемпионата практически не изменится, так что Mercedes считается лидером и на 2020 год.

По крайней мере в этом совершенно убежден бывший владелец команды Jordan Формулы 1 Эдди Джордан.

«В следующем сезоне оппонентом Mercedes будет команда Red Bull и лично Макс Ферстаппен, – цитирует Джордана немецкое издание Auto Bild. – Однако именно Mercedes останется лидером, на которого все станут равняться.

Чтобы победила не Mercedes, эта команда должна покинуть чемпионат. Ну или нужно, чтобы кто-то выбивал болиды Mercedes с трассы в каждой гонке. Эта команда выиграла все титулы с начала гибридной эры. И пока правила не изменятся, я не вижу, чтобы у кого-то появился шанс их победить».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Эдди Джордан
Автор Сергей Иванов

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