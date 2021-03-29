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Кто теперь лидер Формулы 1 – Mercedes или Red Bull? Кабановский в новом выпуске подкаста
Ответственный редактор Motorsport.com подводит итоги первой гонки сезона, оценивая выступления как лидеров, так и аутсайдеров чемпионата.
Почему тактический штаб Red Bull не ответил на ранний пит-стоп Хэмилтона?
Были ли в первом Гран При Никиты Мазепина позитивные моменты?
Но главное: почему машины во многом остались прежними, а расклад сил среди лидеров заметно изменился?
Ведь раньше Mercedes оставался самой быстрой машиной даже после заметных изменений в правилах – а теперь впервые с начала гибридной эры проиграл первую квалификацию сезона.
Ищем ответы на все эти вопросы вместе с Александром Кабановским.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Бахрейна
Кто теперь лидер Формулы 1 – Mercedes или Red Bull? Кабановский в новом выпуске подкаста
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