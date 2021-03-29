Почему тактический штаб Red Bull не ответил на ранний пит-стоп Хэмилтона?

Были ли в первом Гран При Никиты Мазепина позитивные моменты?

Но главное: почему машины во многом остались прежними, а расклад сил среди лидеров заметно изменился?

Ведь раньше Mercedes оставался самой быстрой машиной даже после заметных изменений в правилах – а теперь впервые с начала гибридной эры проиграл первую квалификацию сезона.

Ищем ответы на все эти вопросы вместе с Александром Кабановским.

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