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Формула 1 / Гран При Бахрейна / Блог

Кто теперь лидер Формулы 1 – Mercedes или Red Bull? Кабановский в новом выпуске подкаста

Ответственный редактор Motorsport.com подводит итоги первой гонки сезона, оценивая выступления как лидеров, так и аутсайдеров чемпионата.

Кто теперь лидер Формулы 1 – Mercedes или Red Bull? Кабановский в новом выпуске подкаста

Почему тактический штаб Red Bull не ответил на ранний пит-стоп Хэмилтона?
Были ли в первом Гран При Никиты Мазепина позитивные моменты?
Но главное: почему машины во многом остались прежними, а расклад сил среди лидеров заметно изменился? 
Ведь раньше Mercedes оставался самой быстрой машиной даже после заметных изменений в правилах – а теперь впервые с начала гибридной эры проиграл первую квалификацию сезона.

Ищем ответы на все эти вопросы вместе с Александром Кабановским.

Подкаст также доступен в Sound Cloud, Яндекс.Музыке и Подкастах Google.

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