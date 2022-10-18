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Кто станет лидером AlphaTauri в 2023 году? В команде ответили

Новичок Ник де Врис старше и уже чемпион мира, но Юки Цунода выступает за команду уже два сезона

Рональд Фординг
Автор:
, журналист
Кто станет лидером AlphaTauri в 2023 году? В команде ответили
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По ходу уик-энда на «Сузуке» две команды Формулы 1 объявили о контрактах с пилотами на предстоящий чемпионат: Пьер Гасли перешел из AlphaTauri в Alpine, а его место занял Ник де Врис. 

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Два последних года – после того, как Фаэнцу покинул Даниил Квят – Гасли оставался безоговорочным лидером AlphaTauri, опережая молодого напарника Юки Цуноду в квалификациях и гонках. 

Теперь в коллективе не будет столь же четкого распределения ролей: 27-летний де Врис пока провел в Ф1 всего одну гонку, а в AlphaTauri ему только предстоит найти себя. Цунода же по-прежнему очень молод, в нынешнем сезоне японец вообще младше всех в пелотоне, а в 2023-м будет вторым по возрасту после дебютанта Оскара Пиастри.  

Гоночный консультант Хельмут Марко объяснил, что считает лидером де Вриса, учитывая опыт его работы в Mercedes и чемпионский титул в Формуле Е. 

«Именно так, – заверил австриец. – Юки еще очень молод и не обладает необходимыми познаниями в технике. Так что команду за собой предстоит вести Нику. Мы увидим, как все получится на практике, но если исходить из достижений и персональных качеств, лидером станет Ник».

Голландца попросили прокомментировать эти слова. Он заметил: «Я считаю их комплиментом. Как по мне, чтобы быть лидером, не обязательно располагать опытом именно в Ф1. Это больше зависит от характера, твоих личных качеств. 

Да, я пока почти не выступал в гонках Ф1, но думаю, что знаю, что мне нужно от машины и команды, чтобы добиться успеха. И в этом отношении уверен в себе».

Глава команды Франц Тост оказался не столь категоричен: «Фактор лидерство напрямую связан от того, насколько хороша машина. Если мы будем быстры в новом сезоне, то повести команду вперед смогут оба гонщика. Но если с машиной начнутся проблемы, справиться будет непросто. 

У Ника совсем мало опыта в Ф1 а Юки продолжает учиться. Думаю, в следующем году он уже будет достаточно зрелым, чтобы давать хорошую обратную связь по техническим вопросам. 

В то же время, я многого жду от Ника. У него есть опыт гонок в нескольких чемпионатах. Он знает, как выигрывать гонки и добывать титулы. Но, повторюсь, в первую очередь все будет зависеть от скорости нашей машины». 

До того, как перейти в AlphaTauri, де Врис еще проведет пятничную тренировку в Mercedes на Гран При Мексики, сменив Джорджа Расселла.

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