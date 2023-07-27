Кто станет главным преследователем Red Bull в Спа? Прогноз эксперта
По мнению Нико Росберга, ни Mercedes, ни Ferrari не смогут показать в Бельгии ничего серьезного – надежда только на McLaren
В этот уик-энд Формула 1 завершит первую часть сезона-2023 спринтерским этапом в Арденнах. К сожалению, ни о какой интриге говорить не приходится – в паддоке и далеко за его пределами нет сомнений, что безоговорочным фаворитом выглядит Макс Ферстаппен.
Голландец не проиграл ни одной гонки с начала мая – и совершенно непонятно, что может помешать ему выиграть в Спа. Даже в команде Red Bull признают, что их преимущество над соперниками будет даже больше, чем на прошлом Гран При в Венгрии. Там Макс уехал от преследователей на 34 секунды.
Свой прогноз на предстоящий этап сделал чемпион мира 2016 года Нико Росберг. В подкасте Sky F1 он рассказал: «Пожалуй, можно вновь ждать [доминирования Red Bull]. Впрочем, в Бельгии порой случаются сюрпризы, причем серьезные.
И в этот раз шанс преподнести такой есть у McLaren. Возможно, в квалификации что-то получиnся и у Ferrari.
У Mercedes в этот раз я не вижу серьезных шансов. У них недостаточно скорости на прямых, чтобы претендовать на что-то серьезное.
Что до Aston, то они уже в догоняющих. Так что в первую очередь неожиданностей я жду от McLaren».
Команда из Уокинга скверно начала нынешний сезон, но смогла прибавить с Барселоны, а два последних этапа ее гонщики стали главными преследователями Red Bull – Ландо Норрис оба раза финишировал вторым.
Сейчас McLaren идет пятой в Кубке конструкторов и уступает 80 очков четвертому месту Ferrari.
Положение в Кубке конструкторов Ф1 перед Гран При Бельгии
|Поз.
|Команда
|Очки
|1.
|Red Bull Racing
|452
|2.
|Mercedes
|223
|3.
|Aston Martin
|184 (-39)*
|4.
|Ferrari
|167 (-56)
|5.
|McLaren
|87 (-136)
*в скобках – отставание от Mercedes
Говоря о том, какие перспективы для McLaren открывает нынешняя скорость, Росберг отметил: «Им нужно догонять как можно быстрее. Но дело в том, что даже если они смогут финишировать в гонке на втором и третьем местах, у Mercedes почти наверняка будут четвертое и пятое. Из-за этого сложно ликвидировать отставание за короткий срок.
Но их ближайшие цели – Aston и Ferrari. Не знаю, получится ли настичь их. Они тоже довольно далеко. Правда, у Aston сейчас всерьез зарабатывает один только один пилот. Пожалуй, догнать их McLaren по силам».
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