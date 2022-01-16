Величина выплат, оговоренная в контрактах гонщиков, является конфиденциальной. Именно поэтому любые публикации на этот счет не могут претендовать на полную достоверность.

Однако у тех репортеров, кто уже успел заработать репутацию в паддоке, всегда есть собственные источники, позволяющие узнать примерную цифру или проверить какие-то предположения.

Сетевое издание RacingNews365 представило свой рейтинг зарплат.

Возглавляет его – что едва ли хоть кого-то удивит – Льюис Хэмилтон. Пока болельщики гадают, продолжит ли британец карьеру после поражения в Абу-Даби, сам он должен учитывать возможность потери 40 миллионов долларов в случае отказа от выступлений.

Вторую позицию логично занимает новый чемпион мира Макс Ферстаппен, а вот на третьей с 20 миллионами внезапно оказался Фернандо Алонсо.

Все остальные зарплаты приведены в таблице ниже: Даниэлю Риккардо новый сезон принесет в три раза больше, чем его партнеру по McLaren Ландо Норрису, Джордж Расселл получит в Mercedes вдвое меньше, чем Валттери Боттас в Alfa Romeo, а самым скромным будет доход Юки Цуноды.

Японец получит всего-то 750 тысяч – даже меньше, чем Никита Мазепин в Haas.

Также интересно посмотреть, как суммы контрактов изменились по сравнению с прошлым годом:

Суммы контрактов пилотов Ф1 в 2022 году

Пилот Команда Зарплата ($ млн.) Хэмилтон Mercedes 40 Ферстаппен Red Bull 25 Алонсо Alpine 20 Феттель Aston Martin 15 Риккардо McLaren 15 Леклер Ferrari 12 Сайнс Ferrari 10 Боттас Alfa Romeo 10 Стролл Aston Martin 10 Перес Red Bull 8 Расселл Mercedes 5 Норрис McLaren 5 Окон Alpine 5 Гасли AlphaTauri 5 Энбон Williams 2 Чжоу Alfa Romeo 1 Шумахер Haas 1 Мазепин Haas 1 Латифи Williams 1 Цунода AlphaTauri 0.75