Кто получает меньше Мазепина? Опубликованы зарплаты пилотов Ф1
Журналисты собрали данные о сумме контрактов участников предстоящего сезона Гран При
Величина выплат, оговоренная в контрактах гонщиков, является конфиденциальной. Именно поэтому любые публикации на этот счет не могут претендовать на полную достоверность.
Однако у тех репортеров, кто уже успел заработать репутацию в паддоке, всегда есть собственные источники, позволяющие узнать примерную цифру или проверить какие-то предположения.
Сетевое издание RacingNews365 представило свой рейтинг зарплат.
Возглавляет его – что едва ли хоть кого-то удивит – Льюис Хэмилтон. Пока болельщики гадают, продолжит ли британец карьеру после поражения в Абу-Даби, сам он должен учитывать возможность потери 40 миллионов долларов в случае отказа от выступлений.
Вторую позицию логично занимает новый чемпион мира Макс Ферстаппен, а вот на третьей с 20 миллионами внезапно оказался Фернандо Алонсо.
Все остальные зарплаты приведены в таблице ниже: Даниэлю Риккардо новый сезон принесет в три раза больше, чем его партнеру по McLaren Ландо Норрису, Джордж Расселл получит в Mercedes вдвое меньше, чем Валттери Боттас в Alfa Romeo, а самым скромным будет доход Юки Цуноды.
Японец получит всего-то 750 тысяч – даже меньше, чем Никита Мазепин в Haas.
Также интересно посмотреть, как суммы контрактов изменились по сравнению с прошлым годом:
Суммы контрактов пилотов Ф1 в 2022 году
|Пилот
|Команда
|Зарплата ($ млн.)
|Хэмилтон
|Mercedes
|40
|Ферстаппен
|Red Bull
|25
|Алонсо
|Alpine
|20
|Феттель
|Aston Martin
|15
|Риккардо
|McLaren
|15
|Леклер
|Ferrari
|12
|Сайнс
|Ferrari
|10
|Боттас
|Alfa Romeo
|10
|Стролл
|Aston Martin
|10
|Перес
|Red Bull
|8
|Расселл
|Mercedes
|5
|Норрис
|McLaren
|5
|Окон
|Alpine
|5
|Гасли
|AlphaTauri
|5
|Энбон
|Williams
|2
|Чжоу
|Alfa Romeo
|1
|Шумахер
|Haas
|1
|Мазепин
|Haas
|1
|Латифи
|Williams
|1
|Цунода
|AlphaTauri
|0.75