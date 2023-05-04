Кто победил бы в Баку без машины безопасности? Инсайд из Red Bull

Участники Формулы 1 уже съехались в Майами, но пока главной темой для разговоров все же остаются события в Баку. Этап в столице Азербайджана не стал триллером, как ожидали многие, однако подарил поклонникам Больших Призов новую интригу.

Противостояние Серхио Переса с Максом Ферстаппеном, о котором на протяжении двух последних лет вообще едва ли можно было говорить, внезапно оказалось вполне реальным.

В воскресной гонке мексиканец стартовал третьим, следом за напарником, а когда обоим пилотам Red Bull удалось обогнать Шарля Леклера из Ferrari, Перес смог нагнать действующего чемпиона. Именно в этот момент гонку прервал выезд машины безопасности, который позволил Серхио выйти в лидеры и стал залогом его победы.

Но кто стал бы сильнейшим, если бы Ник де Врис объехал стену в злополучном для него пятом повороте? Ответ на этот вопрос удалось разузнать комментатору Sky F1 Дэвиду Крофту.

Он пообщался с гоночным инженером Переса Хью Бердом, о чем рассказал в 'sbht канала Перед Гран При Майами.

«Это очень хороший вопрос, что могло бы быть, – отметил Крофт. – Серхио нагонял Макса в тот момент, когда появились машина безопасности. А всем вам отлично известно, как здорово Перес умеет беречь резину. И в Баку он тоже очень деликатно работал с задними шинами, что на этой трассе является залогом победы.

Мы с Каруном Чандоком возвращались из Баку вместе с Хью Бердом, инженером Серхио. И сказали ему, что не можем решить для себя, кто победил бы [без нейтрализации гонки]

Он ответил: "Парни, да там бы не было никакой борьбы. Он [Перес] просто догнал бы [Ферстаппена] и добился своего". Хью был совершенно уверен, что Серхио оставил бы Макса позади за счет более позднего пит-стопа, а на втором отрезке уехал бы от него».

Узнать, так ли это, мы, к сожалению, уже никогда не сможем.