Кто лучше, Крак или Сафнауэр? Феттель сравнил боссов Aston Martin

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В январе Aston Martin F1 анонсировала, что ее новым главой станет Майк Крак, который прежде руководил гоночными программами в BMW. 49-летний специалист заменил в Сильверстоуне Отмара Сафнауэра, много лет проработавшего в команде – он пришел еще в 2009-м, когда та называлась Force India.

Себастьян Феттель, который с прошлого года выступает за Aston Martin, пришел туда именно по приглашению Сафнауэра, а с Краком немец знаком уже давно, так как когда-то начинал карьеру в BMW Sauber.

Четырехкратный чемпион мира сравнил двух боссов и выделил сильные стороны каждого их них.

«Прошло уже много времени после того, как мы работали вместе, – рассказал Себ про нового главу команды. – Наши карьеры пошли совершенно разными путями, он много где поработал и смог накопить важный опыт. Думаю, и я тоже смог кое-чему научиться.

Жизнь такая штука, что иногда вы встречаетесь вновь. И, надеюсь, мы сумеем принести друг другу пользу.

Мне кажется, команда выиграет от его знаний и отношения к делу. Мне кажется, он получил очень разносторонний опыт – и в инженерном плане, и в остальном. Это позволит расширить наше перспективы.

Должен сказать, я испытал облегчение, узнав, что именно он станет нашим боссом. Он оставил позитивное впечатление у всех, кто имел возможность соприкоснуться с ним в работе. Он умеет создать нужный настрой. И я очень рассчитываю, что его вклад поможет команде».

Себ продолжил: «Признаюсь, мне всегда нравился Отмар, мы с ним очень здорово ладили. Он играл ключевую роль в команде, лично знал очень многих сотрудников, так как работал тут уже долгое время. И в этом плане нам предстоит пройти через серьезные изменения. Уход Отмара определенно станет серьезной потерей

Но когда я смотрю вперед, то понимаю, что Майк – классный парень. Мне очень хочется вновь работать с ним. Думаю, для Aston это был лучший выбор. Мы уже трудились вместе когда-то давно, и тот опыт я до сих пор вспоминаю с удовольствием.

Он стал намного сильнее за прошедшее время, и для команды это очень важное обретение».

Крак не смог присутствовать на недавней презентации новой машины Aston Martin, так как до 1 марта связан контрактом с BMW. По этой же причине он не приедет на первые тесты Ф1 в Барселону, которые стартуют 23 февраля.