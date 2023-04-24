Предыдущая / Слухи: в Liberty нацелились выкупить IndyCar и сделать гонками поддержки Ф1
Формула 1 Новость

Кто из испанцев следующим выиграет Гран При? Ответ Сайнса

По мнению Карлоса, шансы покорить вершину подиума Ф1 выше не у него самого, а у Фернандо Алонсо

Александр Кабановский
Автор:
Кто из испанцев следующим выиграет Гран При? Ответ Сайнса

Сейчас в Формуле 1 выступают два представителя Испании – причем на прошлой гонке в Мельбурне они даже столкнулись между собой в споре за третье место. И хотя по скорости машины Фернандо Алонсо и Карлоса Сайнса отстают от Red Bull, оба гонщика, если судить по форме в первых Гран При, всерьез претендуют на высокие результаты. 

Алонсо уже трижды финишировал третьим за рулем Aston Martin, а Сайнс два раза пересек линию финиша четвертым – хотя одного результата лишился из-за штрафа. 

Читайте также:

Недавно в эфире для телеканала Antena 3 Deportes Карлоса спросили, кто из испанцев, по его мнению, станет следующим победителем гонки Ф1.

«Думаю, Алонсо добьется этого быстрее меня, – ответил пилот Ferrari. – В гоночной конфигурации его Aston Martin превосходит мою Ferrari. А значит – он ближе к победе».

Он добавил: «Если бы я был простым зрителем, который смотрит гонки по телевизору из дома, то был бы очень рад увидеть новый успех Фернандо». 

За карьеру Алонсо одержал в Ф1 суммарно 32 победы, но в последний раз двукратный чемпион мира выигрывал еще в 2013 году. Сайнс стал сильнейшим всего раз – прошлым летом в Сильверстоуне.

Читайте также:
Поделились
Комментарии

Слухи: в Liberty нацелились выкупить IndyCar и сделать гонками поддержки Ф1
Александр Кабановский Больше от
Александр Кабановский
«Такое заставляет задуматься». Расселл рассказал, как его впервые освистали

«Такое заставляет задуматься». Расселл рассказал, как его впервые освистали

Формула 1

«Такое заставляет задуматься». Расселл рассказал, как его впервые освистали «Такое заставляет задуматься». Расселл рассказал, как его впервые освистали

СМИ: Мекис покинет Ferrari и перейдет в AlphaTauri

СМИ: Мекис покинет Ferrari и перейдет в AlphaTauri

Формула 1

СМИ: Мекис покинет Ferrari и перейдет в AlphaTauri СМИ: Мекис покинет Ferrari и перейдет в AlphaTauri

Марко прокомментировал слухи о возвращении Феттеля в Red Bull на роль босса

Марко прокомментировал слухи о возвращении Феттеля в Red Bull на роль босса

Формула 1

Марко прокомментировал слухи о возвращении Феттеля в Red Bull на роль босса Марко прокомментировал слухи о возвращении Феттеля в Red Bull на роль босса

Фернандо Алонсо Больше от
Фернандо Алонсо
Букмекеры отказались считать Переса фаворитом гонки в Баку

Букмекеры отказались считать Переса фаворитом гонки в Баку

Формула 1
Гран При Азербайджана

Букмекеры отказались считать Переса фаворитом гонки в Баку Букмекеры отказались считать Переса фаворитом гонки в Баку

Раскрыто: боссы Honda нацелились с 2026 года поставлять моторы Aston Martin

Раскрыто: боссы Honda нацелились с 2026 года поставлять моторы Aston Martin

Формула 1

Раскрыто: боссы Honda нацелились с 2026 года поставлять моторы Aston Martin Раскрыто: боссы Honda нацелились с 2026 года поставлять моторы Aston Martin

Алонсо признал, что едва ли обгонит Хэмилтона с Шумахером по числу титулов

Алонсо признал, что едва ли обгонит Хэмилтона с Шумахером по числу титулов

Формула 1

Алонсо признал, что едва ли обгонит Хэмилтона с Шумахером по числу титулов Алонсо признал, что едва ли обгонит Хэмилтона с Шумахером по числу титулов

Ferrari Больше от
Ferrari
Что позволит Леклеру досрочно покинуть Ferrari? Марко объяснил

Что позволит Леклеру досрочно покинуть Ferrari? Марко объяснил

Формула 1

Что позволит Леклеру досрочно покинуть Ferrari? Марко объяснил Что позволит Леклеру досрочно покинуть Ferrari? Марко объяснил

Слухи: Леклер начал переговоры с Mercedes

Слухи: Леклер начал переговоры с Mercedes

Формула 1

Слухи: Леклер начал переговоры с Mercedes Слухи: Леклер начал переговоры с Mercedes

Ferrari не повезет в Баку новинки и сделает ставку на квалификацию

Ferrari не повезет в Баку новинки и сделает ставку на квалификацию

Формула 1
Гран При Азербайджана

Ferrari не повезет в Баку новинки и сделает ставку на квалификацию Ferrari не повезет в Баку новинки и сделает ставку на квалификацию

Самое важное:

Командам Ф1 разрешили без штрафа использовать в 2023 году лишний мотор

Командам Ф1 разрешили без штрафа использовать в 2023 году лишний мотор

F1 Формула 1

Командам Ф1 разрешили без штрафа использовать в 2023 году лишний мотор Командам Ф1 разрешили без штрафа использовать в 2023 году лишний мотор

Детали: по каким правилам пройдет Гран При Азербайджана

Детали: по каким правилам пройдет Гран При Азербайджана

F1 Формула 1
Гран При Азербайджана

Детали: по каким правилам пройдет Гран При Азербайджана Детали: по каким правилам пройдет Гран При Азербайджана

Формула 1 официально утвердила новый формат спринтерского уик-энда

Формула 1 официально утвердила новый формат спринтерского уик-энда

F1 Формула 1
Гран При Азербайджана

Формула 1 официально утвердила новый формат спринтерского уик-энда Формула 1 официально утвердила новый формат спринтерского уик-энда

«Такое заставляет задуматься». Расселл рассказал, как его впервые освистали

«Такое заставляет задуматься». Расселл рассказал, как его впервые освистали

F1 Формула 1

«Такое заставляет задуматься». Расселл рассказал, как его впервые освистали «Такое заставляет задуматься». Расселл рассказал, как его впервые освистали

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Socials
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2023 Motorsport Network. Все права защищены.