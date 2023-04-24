Кто из испанцев следующим выиграет Гран При? Ответ Сайнса

Сейчас в Формуле 1 выступают два представителя Испании – причем на прошлой гонке в Мельбурне они даже столкнулись между собой в споре за третье место. И хотя по скорости машины Фернандо Алонсо и Карлоса Сайнса отстают от Red Bull, оба гонщика, если судить по форме в первых Гран При, всерьез претендуют на высокие результаты.

Алонсо уже трижды финишировал третьим за рулем Aston Martin, а Сайнс два раза пересек линию финиша четвертым – хотя одного результата лишился из-за штрафа.

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Недавно в эфире для телеканала Antena 3 Deportes Карлоса спросили, кто из испанцев, по его мнению, станет следующим победителем гонки Ф1.

«Думаю, Алонсо добьется этого быстрее меня, – ответил пилот Ferrari. – В гоночной конфигурации его Aston Martin превосходит мою Ferrari. А значит – он ближе к победе».

Он добавил: «Если бы я был простым зрителем, который смотрит гонки по телевизору из дома, то был бы очень рад увидеть новый успех Фернандо».

За карьеру Алонсо одержал в Ф1 суммарно 32 победы, но в последний раз двукратный чемпион мира выигрывал еще в 2013 году. Сайнс стал сильнейшим всего раз – прошлым летом в Сильверстоуне.