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Формула 1 Новости

Кто из гонщиков Ф1 заработал больше всего штрафных баллов?

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Четверо пилотов завершат 2021 год с «нулем»

Кто из гонщиков Ф1 заработал больше всего штрафных баллов?

Каждый гонщик, который заработает 12 штрафных баллов за 12-месячный период, будет автоматически отстранен от участия на следующем этапе. На данный момент никто из 20 пилотов не заработал 12 штрафных очков. 

У Даниэля Риккардо, Шарля Леклера, Карлоса Сайнса и Мика Шумахера нет штрафных баллов.

Гонщик Количество штрафных баллов Когда истекает (ближайшая дата)
Юки Цунода 8 18 апреля 2022
Серхио Перес 7 18 апреля 2022
Макс Ферстаппен 7 12 сентября 2022
Николас Латифи 6 6 июня 2022
Себастьян Феттель 6 28 марта 2022
Никита Мазепин 6 2 мая 2022
Лэнс Стролл 5 18 апреля 2022
Ландо Норрис 5 5 июня 2022
Валттери Боттас 5 25 июня 2022
Пьер Гасли 3 9 мая 2022
Антонио Джовинацци 3 4 июля 2022
Фернандо Алонсо 2 10 октября 2022
Кими Райкконен 2 4 июля 2022
Льюис Хэмилтон 2 18 июля 2022
Эстебан Окон 1 12 сентября 2022
Джордж Расселл 1 17 июля 2022
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