Кто из гонщиков Ф1 заработал больше всего штрафных баллов?

Каждый гонщик, который заработает 12 штрафных баллов за 12-месячный период, будет автоматически отстранен от участия на следующем этапе. На данный момент никто из 20 пилотов не заработал 12 штрафных очков.

У Даниэля Риккардо, Шарля Леклера, Карлоса Сайнса и Мика Шумахера нет штрафных баллов.

Гонщик Количество штрафных баллов Когда истекает (ближайшая дата) Юки Цунода 8 18 апреля 2022 Серхио Перес 7 18 апреля 2022 Макс Ферстаппен 7 12 сентября 2022 Николас Латифи 6 6 июня 2022 Себастьян Феттель 6 28 марта 2022 Никита Мазепин 6 2 мая 2022 Лэнс Стролл 5 18 апреля 2022 Ландо Норрис 5 5 июня 2022 Валттери Боттас 5 25 июня 2022 Пьер Гасли 3 9 мая 2022 Антонио Джовинацци 3 4 июля 2022 Фернандо Алонсо 2 10 октября 2022 Кими Райкконен 2 4 июля 2022 Льюис Хэмилтон 2 18 июля 2022 Эстебан Окон 1 12 сентября 2022 Джордж Расселл 1 17 июля 2022