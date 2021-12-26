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Кто из гонщиков Ф1 заработал больше всего штрафных баллов?
Автор: Александра Шубина , редактор
Четверо пилотов завершат 2021 год с «нулем»
Каждый гонщик, который заработает 12 штрафных баллов за 12-месячный период, будет автоматически отстранен от участия на следующем этапе. На данный момент никто из 20 пилотов не заработал 12 штрафных очков.
У Даниэля Риккардо, Шарля Леклера, Карлоса Сайнса и Мика Шумахера нет штрафных баллов.
|Гонщик
|Количество штрафных баллов
|Когда истекает (ближайшая дата)
|Юки Цунода
|8
|18 апреля 2022
|Серхио Перес
|7
|18 апреля 2022
|Макс Ферстаппен
|7
|12 сентября 2022
|Николас Латифи
|6
|6 июня 2022
|Себастьян Феттель
|6
|28 марта 2022
|Никита Мазепин
|6
|2 мая 2022
|Лэнс Стролл
|5
|18 апреля 2022
|Ландо Норрис
|5
|5 июня 2022
|Валттери Боттас
|5
|25 июня 2022
|Пьер Гасли
|3
|9 мая 2022
|Антонио Джовинацци
|3
|4 июля 2022
|Фернандо Алонсо
|2
|10 октября 2022
|Кими Райкконен
|2
|4 июля 2022
|Льюис Хэмилтон
|2
|18 июля 2022
|Эстебан Окон
|1
|12 сентября 2022
|Джордж Расселл
|1
|17 июля 2022
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