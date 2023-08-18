Кто быстрее на равной технике, Макс или Льюис? Джордан сделал смелый прогноз

Льюис Хэмилтон не выигрывал в Формуле 1 уже почти два года – единственный реальный шанс прервать эту полосу у пилота Mercedes появился прошлой осенью в Сан-Паулу, но там сильнейшим стал его молодой напарник Джордж Расселл.

Сейчас Хэмилтон продолжает бесконечно долгие переговоры с командой о продлении контракта, а в таблице чемпионата занимает четвертое место.

Нынешняя форма британца стала поводом для обсуждения в подкасте Formula for Success его ведущими Дэвидом Култхардом и Эдди Джорданом. Шотландец прямо спросил, не стал ли Льюис слишком старым, чтобы вести борьбу колесо в колесо с нынешним фаворитом Ф1 Максом Ферстаппен.

«Это так, – согласился Джордан. – Думаю, ему по силам выигрывать Гран При, но для этого необходимо некоторое стечение обстоятельств».

Эдди добавил: «Макс сейчас находится в идеальной ситуации с точки зрения возраста, опыта и знаний, в команде вокруг него правильные люди. Думаю, если их с Льюисом посадить в одинаковые машины, Макс будет быстрее».

«Парень слишком много отвлекается»

ДиСи предложил свою точку зрения – в свою очередь отметив, что Хэмилтон в последнее время тратит слишком много сил на вопросы, не связанные с Ф1.

«Думаю, Льюиса рано списывать со счетов, – объяснил он. – Будь они в одной команде, наверняка дошло бы до столкновений, как у [Айртона] Сенны с [Аленом] Простом

Хотя, пожалуй, Макс все же взял бы верх. Льюис в последнее время кажется очень занятым – парень постоянно уделяет время своим интересам, не связанным с гонками.

Макс, как мы знаем, прежде всего увлекается симуляторами и своей киберспортивной командой. А эти темы напрямую связаны с пилотированием».

Ферстаппен выиграл десять из 12 Гран При нынешнего сезона, в том числе восемь последних подряд.

Льюис Хэмилтон, Mercedes, Дэвид Култхард, Channel 4 Фото: Стив Этерингтон / Motorsport Images