Кто быстрее на равной технике, Макс или Льюис? Джордан сделал смелый прогноз
Бывший глава побеждающий команды Ф1 и вице-чемпион мира Дэвид Култхард обсудили нынешнюю форму семикратного чемпиона мира и пришли к выводу, что тот уже не столь хорош, как в свои лучшие сезоны
Льюис Хэмилтон не выигрывал в Формуле 1 уже почти два года – единственный реальный шанс прервать эту полосу у пилота Mercedes появился прошлой осенью в Сан-Паулу, но там сильнейшим стал его молодой напарник Джордж Расселл.
Сейчас Хэмилтон продолжает бесконечно долгие переговоры с командой о продлении контракта, а в таблице чемпионата занимает четвертое место.
Нынешняя форма британца стала поводом для обсуждения в подкасте Formula for Success его ведущими Дэвидом Култхардом и Эдди Джорданом. Шотландец прямо спросил, не стал ли Льюис слишком старым, чтобы вести борьбу колесо в колесо с нынешним фаворитом Ф1 Максом Ферстаппен.
«Это так, – согласился Джордан. – Думаю, ему по силам выигрывать Гран При, но для этого необходимо некоторое стечение обстоятельств».
Эдди добавил: «Макс сейчас находится в идеальной ситуации с точки зрения возраста, опыта и знаний, в команде вокруг него правильные люди. Думаю, если их с Льюисом посадить в одинаковые машины, Макс будет быстрее».
«Парень слишком много отвлекается»
ДиСи предложил свою точку зрения – в свою очередь отметив, что Хэмилтон в последнее время тратит слишком много сил на вопросы, не связанные с Ф1.
«Думаю, Льюиса рано списывать со счетов, – объяснил он. – Будь они в одной команде, наверняка дошло бы до столкновений, как у [Айртона] Сенны с [Аленом] Простом
Хотя, пожалуй, Макс все же взял бы верх. Льюис в последнее время кажется очень занятым – парень постоянно уделяет время своим интересам, не связанным с гонками.
Макс, как мы знаем, прежде всего увлекается симуляторами и своей киберспортивной командой. А эти темы напрямую связаны с пилотированием».
Ферстаппен выиграл десять из 12 Гран При нынешнего сезона, в том числе восемь последних подряд.
Льюис Хэмилтон, Mercedes, Дэвид Култхард, Channel 4
Фото: Стив Этерингтон / Motorsport Images
«Пора перестать мечтать о победах и подиумах». Сайнс призвал Ferrari к здравомыслию
В Mercedes назвали главное разочарование первой половины сезона-2023
Эксперт объяснил, почему неверно оценивать силу Mercedes по Барселоне
Эксперт объяснил, почему неверно оценивать силу Mercedes по Барселоне Эксперт объяснил, почему неверно оценивать силу Mercedes по Барселоне
Култхард упрекнул Формулу 1 за стремление все усложнять
Култхард упрекнул Формулу 1 за стремление все усложнять Култхард упрекнул Формулу 1 за стремление все усложнять
McLaren представила машину 2023 года. А вот какие у нее были прежде
McLaren представила машину 2023 года. А вот какие у нее были прежде McLaren представила машину 2023 года. А вот какие у нее были прежде
Вольфу дали совет, как проще вернуть Шумахера в пелотон Ф1
Вольфу дали совет, как проще вернуть Шумахера в пелотон Ф1 Вольфу дали совет, как проще вернуть Шумахера в пелотон Ф1
Брат Хэмилтона проговорился о новом контракте Льюиса
Брат Хэмилтона проговорился о новом контракте Льюиса Брат Хэмилтона проговорился о новом контракте Льюиса
Эксперт: Хэмилтон уверен, что сможет выступать в Ф1 еще пять лет
Эксперт: Хэмилтон уверен, что сможет выступать в Ф1 еще пять лет Эксперт: Хэмилтон уверен, что сможет выступать в Ф1 еще пять лет
Самое важное:
Стартовая решетка спринта Гран При Австрии MotoGP
Стартовая решетка спринта Гран При Австрии MotoGP Стартовая решетка спринта Гран При Австрии MotoGP
KTM продлила контракт с гонщиком MotoGP Биндером до 2026 года
KTM продлила контракт с гонщиком MotoGP Биндером до 2026 года KTM продлила контракт с гонщиком MotoGP Биндером до 2026 года
«Нужны ли мне пинки под зад? Думаю, уже нет». Макс рассказал, откуда черпает мотивацию
«Нужны ли мне пинки под зад? Думаю, уже нет». Макс рассказал, откуда черпает мотивацию «Нужны ли мне пинки под зад? Думаю, уже нет». Макс рассказал, откуда черпает мотивацию
В Mercedes назвали главное разочарование первой половины сезона-2023
В Mercedes назвали главное разочарование первой половины сезона-2023 В Mercedes назвали главное разочарование первой половины сезона-2023
Подпишитесь и получите доступ к Motorsport.com с помощью блокировщика рекламы.
От Формулы 1 до MotoGP мы ведем репортажи прямо из паддока, потому что мы любим наш спорт, как и вы. Для того чтобы продолжать предоставлять нашу экспертную журналистику, наш сайт использует рекламу. Тем не менее, мы хотим дать вам возможность пользоваться сайтом без рекламы и продолжать использовать ваш блокировщик рекламы.