Предыдущая / «Пора перестать мечтать о победах и подиумах». Сайнс призвал Ferrari к здравомыслию Следующая / В Mercedes назвали главное разочарование первой половины сезона-2023
Формула 1 Новость

Кто быстрее на равной технике, Макс или Льюис? Джордан сделал смелый прогноз

Бывший глава побеждающий команды Ф1 и вице-чемпион мира Дэвид Култхард обсудили нынешнюю форму семикратного чемпиона мира и пришли к выводу, что тот уже не столь хорош, как в свои лучшие сезоны

Александр Кабановский
Автор:
Подиум: Макс Ферстаппен, Red Bull Racing, Льюис Хэмилтон, Mercedes

Льюис Хэмилтон не выигрывал в Формуле 1 уже почти два года – единственный реальный шанс прервать эту полосу у пилота Mercedes появился прошлой осенью в Сан-Паулу, но там сильнейшим стал его молодой напарник Джордж Расселл. 

Сейчас Хэмилтон продолжает бесконечно долгие переговоры с командой о продлении контракта, а в таблице чемпионата занимает четвертое место.  

Нынешняя форма британца стала поводом для обсуждения в подкасте Formula for Success его ведущими Дэвидом Култхардом и Эдди Джорданом. Шотландец прямо спросил, не стал ли Льюис слишком старым, чтобы вести борьбу колесо в колесо с нынешним фаворитом Ф1 Максом Ферстаппен. 

«Это так, – согласился Джордан. – Думаю, ему по силам выигрывать Гран При, но для этого необходимо некоторое стечение обстоятельств».

Эдди добавил: «Макс сейчас находится в идеальной ситуации с точки зрения возраста, опыта и знаний, в команде вокруг него правильные люди. Думаю, если их с Льюисом посадить в одинаковые машины, Макс будет быстрее».

«Парень слишком много отвлекается»

ДиСи предложил свою точку зрения – в свою очередь отметив, что Хэмилтон в последнее время тратит слишком много сил на вопросы, не связанные с Ф1. 

«Думаю, Льюиса рано списывать со счетов, – объяснил он. – Будь они в одной команде, наверняка дошло бы до столкновений, как у [Айртона] Сенны с [Аленом] Простом  

Хотя, пожалуй, Макс все же взял бы верх. Льюис в последнее время кажется очень занятым – парень постоянно уделяет время своим интересам, не связанным с гонками. 

Макс, как мы знаем, прежде всего увлекается симуляторами и своей киберспортивной командой. А эти темы напрямую связаны с пилотированием».

Ферстаппен выиграл десять из 12 Гран При нынешнего сезона, в том числе восемь последних подряд. 

Читайте также:
Льюис Хэмилтон, Mercedes, Дэвид Култхард, Channel 4

Льюис Хэмилтон, Mercedes, Дэвид Култхард, Channel 4

Фото: Стив Этерингтон / Motorsport Images

Поделились
Комментарии

«Пора перестать мечтать о победах и подиумах». Сайнс призвал Ferrari к здравомыслию

В Mercedes назвали главное разочарование первой половины сезона-2023
Александр Кабановский Больше от
Александр Кабановский
«Нужны ли мне пинки под зад? Думаю, уже нет». Макс рассказал, откуда черпает мотивацию

«Нужны ли мне пинки под зад? Думаю, уже нет». Макс рассказал, откуда черпает мотивацию

Формула 1

«Нужны ли мне пинки под зад? Думаю, уже нет». Макс рассказал, откуда черпает мотивацию «Нужны ли мне пинки под зад? Думаю, уже нет». Макс рассказал, откуда черпает мотивацию

В Mercedes назвали главное разочарование первой половины сезона-2023

В Mercedes назвали главное разочарование первой половины сезона-2023

Формула 1

В Mercedes назвали главное разочарование первой половины сезона-2023 В Mercedes назвали главное разочарование первой половины сезона-2023

Слухи: Ferrari усадит своего молодого протеже за руль Haas

Слухи: Ferrari усадит своего молодого протеже за руль Haas

Формула 1
Гран При США

Слухи: Ferrari усадит своего молодого протеже за руль Haas Слухи: Ferrari усадит своего молодого протеже за руль Haas

Дэвид Култхард Больше от
Дэвид Култхард
Эксперт объяснил, почему неверно оценивать силу Mercedes по Барселоне

Эксперт объяснил, почему неверно оценивать силу Mercedes по Барселоне

Формула 1
Гран При Испании

Эксперт объяснил, почему неверно оценивать силу Mercedes по Барселоне Эксперт объяснил, почему неверно оценивать силу Mercedes по Барселоне

Култхард упрекнул Формулу 1 за стремление все усложнять

Култхард упрекнул Формулу 1 за стремление все усложнять

Формула 1
Гран При Азербайджана

Култхард упрекнул Формулу 1 за стремление все усложнять Култхард упрекнул Формулу 1 за стремление все усложнять

McLaren представила машину 2023 года. А вот какие у нее были прежде

McLaren представила машину 2023 года. А вот какие у нее были прежде

Формула 1

McLaren представила машину 2023 года. А вот какие у нее были прежде McLaren представила машину 2023 года. А вот какие у нее были прежде

Mercedes Больше от
Mercedes
Вольфу дали совет, как проще вернуть Шумахера в пелотон Ф1

Вольфу дали совет, как проще вернуть Шумахера в пелотон Ф1

Формула 1

Вольфу дали совет, как проще вернуть Шумахера в пелотон Ф1 Вольфу дали совет, как проще вернуть Шумахера в пелотон Ф1

Брат Хэмилтона проговорился о новом контракте Льюиса

Брат Хэмилтона проговорился о новом контракте Льюиса

Формула 1

Брат Хэмилтона проговорился о новом контракте Льюиса Брат Хэмилтона проговорился о новом контракте Льюиса

Эксперт: Хэмилтон уверен, что сможет выступать в Ф1 еще пять лет

Эксперт: Хэмилтон уверен, что сможет выступать в Ф1 еще пять лет

Формула 1

Эксперт: Хэмилтон уверен, что сможет выступать в Ф1 еще пять лет Эксперт: Хэмилтон уверен, что сможет выступать в Ф1 еще пять лет

Самое важное:

Стартовая решетка спринта Гран При Австрии MotoGP

Стартовая решетка спринта Гран При Австрии MotoGP

MGP MotoGP
Гран При Австрии

Стартовая решетка спринта Гран При Австрии MotoGP Стартовая решетка спринта Гран При Австрии MotoGP

KTM продлила контракт с гонщиком MotoGP Биндером до 2026 года

KTM продлила контракт с гонщиком MotoGP Биндером до 2026 года

MGP MotoGP

KTM продлила контракт с гонщиком MotoGP Биндером до 2026 года KTM продлила контракт с гонщиком MotoGP Биндером до 2026 года

«Нужны ли мне пинки под зад? Думаю, уже нет». Макс рассказал, откуда черпает мотивацию

«Нужны ли мне пинки под зад? Думаю, уже нет». Макс рассказал, откуда черпает мотивацию

F1 Формула 1

«Нужны ли мне пинки под зад? Думаю, уже нет». Макс рассказал, откуда черпает мотивацию «Нужны ли мне пинки под зад? Думаю, уже нет». Макс рассказал, откуда черпает мотивацию

В Mercedes назвали главное разочарование первой половины сезона-2023

В Mercedes назвали главное разочарование первой половины сезона-2023

F1 Формула 1

В Mercedes назвали главное разочарование первой половины сезона-2023 В Mercedes назвали главное разочарование первой половины сезона-2023

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Socials
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2023 Motorsport Network. Все права защищены.