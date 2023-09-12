Макс или Льюис? Баттон рассказал, кого предпочел бы качестве напарника
По мнению британского экс-пилота, выступать в одной команде с каждым из двух чемпионов мира было бы непросто, но между ними есть вполне ощутимые различия
Дженсон Баттон на протяжении трех сезонов – с 2010 по 2012 – стартовал в составе McLaren вместе с Льюисом Хэмилтоном. Гонщики были близки по силам, Хэм выиграл больше гонок (10-8), но уступил по заработанным очкам (672-657).
Сейчас 43-летнего Баттона регулярно можно увидеть в паддоке в роли эксперта Sky Sports. Недавно в одном из эфиров речь зашла о том, насколько сложно выступать в одной команде со звездным пилотом – и Дженсон поделился мыслями о том, с кем предпочел бы делить гараж: с Льюисом, как в прежние годы, или с нынешним лидером спорта Максом Ферстаппеном.
«У Льюиса по ходу карьеры было несколько очень серьезных напарников, – объяснил обладатель титула 2009 года. – Но лично мне все же было бы страшнее выступать на одинаковой машине с Максом».
Баттон раскрыл свою мысль: «Дело в том, что [Red Bull] строит машину вокруг его стиля пилотирования. Или же сам он умеет отлично управляться с той техникой, которую ему дает Эдриан Ньюи.
Машины Ньюи называют быстрейшими в мире. Их особенность – в уровне прижима. Например, можно разгрузить передок, и тогда они едут медленнее, но становятся проще в управлении.
Макс должен пилотировать с учетом этих особенностей, и он очень хорош в этом, тогда как у многих других в таких условиях возникают сложности».
Дженсон Баттон
Фото: Карл Бингэм / Motorsport Images
Также Дженсона попросили назвать трех лучших гонщиков в нынешнем пелотоне. Он добавил к двух чемпионам мира третьего, Фернандо Алонсо.
«Мне бы хотелось видеть более острое соперничество между Максом, Льюисом и Фернандо, – сказал Баттон. – Этих троих я бы выделил особо.
Но Формула 1 – это гонка технологий. И надо признать откровенно, что Red Bull сейчас справляется с работой лучше остальных».
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