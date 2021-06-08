Трасса в Баку, где в прошлые выходные прошел очередной этап Формулы 1, интересна среди прочего сочетанием скоростных и извилистых участков. Благодаря этому инженеры здесь могут играть прижимной силой машин в весьма широком диапазоне. В частности, команды могут использовать варианты антикрыльев, существенно отличающиеся по размерам и эффективности.

В минувшие выходные лидирующие команды в очередной раз по-разному подошли к этому вопросу – что во многом предопределило развитие событий в квалификации и гонке.

К примеру, и Льюис Хэмилтон, и Шарль Леклер провели решающие заезды с компактными задними крыльями, обеспечивающими сравнительно небольшой уровень прижимной силы – но позволяющими развивать сравнительно высокую скорость на прямых. Именно это по сути и помогло британцу и монегаску забронировать за собой места на первом стартовом ряду.

Почему так же не поступила Red Bull? Потому что низкий уровень прижимной силы может обернуться большими проблемами в гонке. Машина больше скользит, резина сильнее нагревается – и быстрее теряет сцепление с асфальтом. И если для Mercedes и Ferrari логично было пойти на риск, «Быкам» при наличии определенного преимущества по скорости не имело смысла отказываться от консервативного выбора.

Именно поэтому Ферстаппен, управлявший самой быстрой машиной пелотона и в начале гонки оказавшийся в зоне DRS за спиной Шарля Леклера, обогнал монегаска далеко не сразу. В первый раз голландец смог открыть крыло в начале 4-го круга, а обгон в итоге состоялся только в начале 7-го.

Но негативные последствия езды с маленькими крыльями дали о себе знать достаточно быстро. К примеру, самыми быстрыми кругами Хэмилтона в первой части гонки были 7-й и 8-й, пройденные примерно за 1:47 – но уже на следующих двух кругах времена оказались на три-четыре десятых хуже, что и подтолкнуло команду принять решение провести пит-стоп в конце 11-го круга. Перес же даже 10-й и 12-й круги проехал быстрее чем за 1:47.

Конечно, небольшая задержка во время переобувания Хэмилтона (Льюису не сразу дали команду начать движение – ждали, когда мимо проедет Пьер Гасли) сыграла на руку Red Bull. Но главное преимущество «Быки» получили благодаря тому, что в этот момент мягкие шины на болидах RB16B продолжали работать очень хорошо. Даже несмотря на то, что почти весь первый отрезок гонки и Ферстаппен, и Перес провели в «грязном» воздухе за машинами соперников.

Круг заезда в боксы у Хэмилтона оказался почти на 2,5 секунды хуже, чем у Переса, и больше чем на 3,5 секунды хуже, чем у Ферстаппена. А выехав из боксов на свежем Hard, британец проехал первый полный круг всего на две десятки быстрее, чем мексиканец свой последний «нормальный» круг на изношенном Soft.

Но, может быть, семикратному чемпиону мира не стоило гнаться за хорошим результатом в субботу – и использовать в гонке более крупное крыло? О том, к чему это могло привести, в какой-то мере свидетельствуют результаты Валттери Боттаса: 10-е место в квалификации и 12-е в гонке.