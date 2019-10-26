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Формула 1 / Новость

Крыло преткновения. Уильямс ответила на упреки Кубицы

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Крыло преткновения. Уильямс ответила на упреки Кубицы
Автор:
, Главный редактор
26 окт. 2019 г., 06:57

Фактический руководитель британской команды не считает большой проблемой эмоциональные высказывания своего пилота – но защищает вызвавшие недовольство поляка действия своих подчиненных.

После финиша Гран При Японии Роберт Кубица пожаловался журналистам, что команда Wiliams не позволила пилоту использовать в гонке новую версию переднюю антикрыла – которую гонщики коллектива испытывали в пятницу и которой поляк остался весьма доволен.

Единственный имевшийся в распоряжении коллектива экземпляр нового крыла вообще не был использован в воскресенье – представители команды обосновали свое решение тем, что изначально собирались не более чем опробовать деталь на трассе и собрать информацию для оценки эффективности элемента. Однако Кубица, комментируя ситуацию, позволил себе обвинить команду в том, что она «перешла кое-какие границы». При этом на проводившейся в воскресенье утром квалификации поляк попал в аварию, повредив в том числе переднее крыло.

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Клэр Уильямс в этом году не приехала на Гран При Японии – таким образом, ситуация развивалась без непосредственного участия фактического руководителя команды. А когда Уильямс появилась в паддоке Гран При Мексики, британке, как несложно догадаться, пришлось отвечать на целый ряд вопросов о ситуации вокруг злополучного антикрыла.

– Думаю, что авария в квалификации показала: команда в итоге была права, – сообщила журналистам Уильямс. – Мы не хотели торопиться с использованием этого крыла в гонке и изначально не собирались ставить его на машину в воскресенье. Команда впервые привезла эту деталь на гоночный уик-энд и хотела для начала испытать ее на тренировках, не более того.

Крыло показало себя очень хорошо, но это было только началом работы с этой деталью – нам надо было в том числе понять, почему оно так хорошо заработало. А ситуация с погодой создавала дополнительные риски, что только укрепило нас в мысли не использовать крыло в воскресенье. Уничтожить новую деталь в аварии было бы крайне обидно.

В Мексику вы привезли уже два экземпляра?

Именно так – но у нас нет ясности, будем ли мы их использовать в гонке. Пока посмотрим на информацию, полученную в тренировках.

А тогда, в Японии, Роберт знал о том, что ставить новое крыло на гонку изначально не планировалось?

Меня не было в Японии – поэтому не могу точно знать, какие разговоры велись в боксах. Но во время подготовки к тому уик-энду план был четким: на гонку эту деталь не ставим.

По словам Роберта сложилось ощущение, что у него в Японии сложилось ощущение, что ему поставят новое крыло на гонку. Может, что-то не так в коммуникации между людьми на базе и теми, кто работает на гонках?

Скажем так: подобные решения принимаю я – а сейчас разбираться, кто кому чего сказал или не сказал, не вижу смысла. Не хочу полоскать грязное белье. Давайте остановимся на том, что команда в рамках своих планов в те выходные приняла правильное решение.

Вас удивили комментарии Роберта, посвященные этой ситуации?

Не так чтобы сильно. Все-таки это крыло работало реально хорошо – а каждый гонщик хочет, чтобы его машина была в воскресенье в наиболее эффективной конфигурации. Но тут надо смотреть на картину целиком, не ограничиваться рамками одного гоночного уик-энда, многое принимать во внимание.

Вообще невесело наблюдать, как история отношений команды с Робертом становится не такой позитивной, как была в самом начале…

Не без этого. Хотелось бы вести такие разговоры за закрытыми дверями. Но сразу после гонки, в момент, когда эмоции особо сильны, пилотам надо общаться с прессой – и иногда они говорят то, что говорят. Не могу сказать, что для меня это такая уж проблема. Но когда команда находится в сложном положении, когда особенно важно, чтобы все работали заодно и двигались в одном направлении, такие моменты не слишком приятны.

А Вы общались лично с Робертом на эту тему после Японии. Звонили ему? Не пытались все прояснить?

Нет, я с ним не говорила.

Даже сегодня?

Честно говоря, я только что приехала – еще не было подходящего времени. Но я уверена, что мы пообщаемся по ходу уик-энда.

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Серия Формула 1
Автор Кирилл Качнов

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