Формула 1 вспомнила про Турцию год назад, когда пандемийные ограничения закрыли для спорта большую часть мира. Возвращение оказалось непростым: в 2020-м у пилотов лишь в пятницу была возможность поездить в сухих условиях, после чего начались дожди.

Вдобавок, тот уик-энд проходил на скользком свежеуложенном асфальте, потому собранные командами данные оказались не особенно полезными для подготовки к Гран При 2021 года, когда покрытие уже привели в порядок.

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В Pirelli усложнили ситуацию, взяв в Стамбул иной набор сликов.

Из-за такого количества неизвестных у инженеров не было заранее определить оптимальные настройки – и во многих топ-командах предпочли начать пятницу с различной конфигурацией двух машин, чтобы затем выбрать ту, что лучше работает на турецкой трассе.

Давайте рассмотрим, как это выглядело на практике.

В Mercedes заранее знали, что для их гонщиков воскресенье пройдет по разным сценариям. Льюису Хэмилтону поставили новый мотор, потому даже после победы в квалификации ему предстояло стартовать 11-м. Потому настройки британца и его напарника Валттери Боттаса оставались разными по ходу всего этапа.

Самое удивительное, что в преддверии прорыва через пелотон машина Льюиса получила увеличенную прижимную силу, тогда как W12 Боттаса, напротив, была «разгружена».

На фото выше наглядно видна разница между углом атаки заднего антикрыла – у Хэмилтона оно развернуто куда сильнее (обратите внимание, что на виде сзади машина чемпиона вверху, а на виде спереди – внизу).

При этом у Льюиса более крупная плоскость крыла сочетается с более глубоким V-образным вырезом в центре и «подрезанными уголками» у торцевых пластин. Это позволяет немного снизить уровень лобового сопротивления, чтобы не терять в максимальной скорости на прямых.

У Red Bull на этот раз – в отличие от Сочи – не было штрафных перестановок по решетке Однако в пятницу команда также работала с двумя конфигурациями шасси. Серхио Пересу поручили испытывать вариант с малым прижимом (слева на иллюстрации).

Ее отличают главная плоскость крыла с не столь выраженным профилем, которая ощутимо поднимается к торцевым пластинам. При этом вспомогательная плоскость в этом случае имеет крупную концевую кромку, которая не дает совсем уж разгрузить задок, обеспечивая баланс.

Проведя такое сравнение в пятницу, в Red Bull пришли к решению оставить обоим гонщикам тот вариант, что в тренировках был у Макса Ферстаппена. Понятно, что на такой выбор повлиял и прогноз погоды, который обещал дождь в квалификации и гонке.

Детали области кокпита и заднее антикрыло Red Bull RB16B Иллюстрация: Джорджо Пиола

При этом у «Быков» в Турции была и редкая для этой стадии сезона новинка: речь о вентиляционных отверстиях в области креплений защитной дуги Halo.

Это решение используют в большинстве команд, но обычно отверстие находится довольно далеко позади. Или же его нет вовсе, а рядом находится панель с прорезями для выхода воздуха.

Смысл такого решения в том, чтобы направить горячие турбулентные потоки так, чтобы они как можно меньше нарушали протекание потоков вдоль корпуса машины. Также здесь важно учитывать требования силовой установки к охлаждению.

В Red Bull предпочли открыть отверстие лишь с одной стороны машины. В Турции оно было слева. Вообще говоря, для машин Ф1 асимметрия нежелательна, но в данном случае плюсы, похоже, перевешивали минусы.

Ferrari также разделила программы для своих пилотов. Причина лежит на поверхности: Карлосу Сайнсу все равно предстояло стартовать последним из-за замены мотора, тогда как Шарль Леклер должен был начинать борьбу с куда более высокой позиции.

Скудерия повторила подход Mercedes: для испанца, которого правила отбросили назад, использовали вариант с большим уровнем прижима. Монегаск же получил конфигурацию с хорошей скоростью на прямых, но не самым уверенным поведением в поворотах

На нашей иллюстрации машина Сайнса изображена слева, Леклера – справа.

Заднее антикрыло Ferrari SF21, Гран При Испании Иллюстрация: Джорджо Пиола

Стоит отметить, что в пятницу оба гонщика опробовали вариант с Т-крылом, имевшим две плоскости (как на иллюстрации выше), но для квалификации и гонки от него отказались.

Заднее антикрыло McLaren MCL35M, Гран При России Иллюстрация: Джорджо Пиола

Из всех ведущих команд лишь в McLaren решили использовать для обоих пилотов одинаковую конфигурацию машины – ту самую, что очень успешно зарекомендовала себя в Сочи.

Она включает заднее крыло с высоким уровнем прижимной силы и Т-крыло с двумя плоскостями. Однако от последнего, как и в случае с Ferrari, команда отказалась уже после первой пятничной сессии.