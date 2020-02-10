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Технический анализ Джорджо Пиолы
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Крылатые тормоза. Как выглядят спрятанные лопасти на задних колесах Ferrari

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Крылатые тормоза. Как выглядят спрятанные лопасти на задних колесах Ferrari
Автор:
, ответственный редактор
Соавтор: Джорджо Пиола
10 февр. 2020 г., 17:05

Иллюстрация Джорджо Пиолы позволила разглядеть особенности конструкции Ferrari, обычно недоступные взгляду. Речь об аэродинамических элементах в области задних колес

Всем известно, что скорость машин Ф1 напрямую зависит от умения их создателей точно направлять воздушные потоки. Неудивительно, что решения топ-команд в области аэродинамики всегда отличает глубина проработки и детализации. Но даже тем, кто давно знаком с Формулой 1, непросто представить, как далеко зашел этот процесс.

Взгляните на иллюстрации, сделанные нашим техническим экспертом Джорджо Пиолой. Они показывают внутреннюю сторону заднего колеса прошлогодней Ferrari SF90, причем часть других элементов специально не показана. Рассмотреть это место, даже когда машина стоит неподвижно, практически невозможно – не говоря про движение. Между тем здесь находится огромное множество лопастей, взаимодействующих с потоком.

Едва ли не каждая отличается от других формой, а некоторые из них для обеспечения постоянной геометрии связаны металлическими проставками. Можно вообразить, сколько часов продувок в аэродинамической трубе и подсчетов в системах вычислительной гидродинамики ушло на создание этой конструкции.

Почти наверняка показанный узел останется неизменным и на Ferrari 2020 года, которая пока имеет только внутренний индекс 671. Регламент на эту область шасси остался таким же – а вот уже все это изящное великолепие лопастей попадет под запрет. 

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Детали задней части Ferrari SF90

Иллюстрация: Джорджо Пиола

Отдельного внимания заслуживают несколько деталей: стрелками показаны входное (внизу) и выходное (вверху) отверстия для охлаждающего воздуха. Так как узел крепления колеса изображен без углепластикового «барабана», взгляду открыты тормозные механизмы. Видно, что суппорты расположены в задней части, тогда как на передних колесах они смещены примерно на 45 градусов вниз. 

По слухам, на машине 2020 года, которую Скудерия покажет вечером во вторник, точка крепления верхнего рычага задней подвески будет еще больше поднята вверх, а коробка передач станет более компактной. Это позволит сэкономить вес, не жертвуя прочностью, а также оставит больше места для диффузора, повысив прижимную силу. 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Ferrari В Магазин
Автор Франко Нуньес

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