Крутили не в ту сторону. Как Red Bull подвела Ферстаппена

По ходу дождевой гонки в Стамбуле Макс Ферстаппен казался серьезным претендентом на победу, но после серии ошибок смог финишировать только шестым. Позже он рассказал, что его машина была сильна разбалансирована из-за грубой ошибки в настройках.

«Регулировки переднего крыли были совершенно ошибочными, – признался голландец. – С одной его стороны угол атаки оказался на семь градусов меньше того, что требовалось.

Это огромная разница. Обычно при поиске настроек мы поворачиваем тот или иной элемент на один градус или даже меньше. Семь – это очень много. Из-за этого вообще ничего не работало».

Наш немецкий коллега Кристиан Ниммерфолль опубликовал у себя в твиттере фото, где разницу угла атаки между правой и левой половинами крыла можно увидеть невооруженным взглядом.

По просьбе Motorsport.com гоночный советник Red Bull Хельмут Марко пояснил, как четырехкратные обладатели Кубка конструкторов допустили такую непростительную оплошность и по сути испортили гонку своему пилоту.

«В Турции у нас было новое переднее крыло, – сказал австриец. – У него регулировочный механизм [угла атаки] крутится в противоположную сторону. Мы неверно внесли изменения в настройки».

По словам Марко, Макс попросил подправить регулировки крыла после того, как закрутился на трассе, преследуя Серхио Переса. Он хотел, чтобы механики увеличили угол атаки закрылков, добавив прижимной силы.

Но если с одной стороны операция была выполнена корректно, то с другой механик по старой памяти раскрутил регулятор в неверную сторону, чем и вызвал дисбаланс.

Стоит отметить, что гонка в Турции сложилась неудачно для обоих пилотов Red Bull. После финиша Ферстаппен и Алекс Элбон удостоились от Марко не самых приятных слов.

«Оба не сумели сберечь шины, – сказал консультант в эфире Sky Sports. – Вы видели, что ветераны вроде Хэмилтона или Переса смогли экономно расходовать их и доехать до финиша с одним пит-стопом».

Элбон на пути к седьмому месту в Стамбуле дважды менял резину. Ферстаппену и вовсе потребовалось совершить три остановки, так как один комплект оказался испорчен после разворота. Макс в итоге приехал шестым.